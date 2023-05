Cruzeiro vence Santos em casa e dorme líder do Brasileirão

O Cruzeiro deu sequência à boa fase com o técnico Pepa e venceu o Santos por 2 a 1, neste sábado (6/5), no Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Wesley, que saiu do banco de reservas no início do jogo, colocou fim a um jejum de mais de 30 partidas e marcou os dois gols celestes. Ângelo balançou a rede para o Peixe.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM D.A PRESS

O triunfo no Horto é o terceiro consecutivo do Cruzeiro no Brasileiro. Para a alegria dos torcedores, o time chegou a nove pontos e assumiu a liderança da Série A, uma vez que o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Vasco, no Maracanã, e foi a sete pontos. Já o Santos permanece com quatro, em 11º, e pode perder posições no desfecho da rodada.

Cruzeiro x Santos: gols e lances importantes

O técnico Pepa apostou em Rafael Bilu no Cruzeiro por causa da pouca produtividade de Nikão nas partidas anteriores. O atacante entrou com gás total, a ponto de quase marcar de cabeça aos 2 minutos. O ânimo pela oportunidade entre os titulares deu lugar à frustração quando ele se machucou sozinho na grande área santista. De acordo com a transmissão do Premiere FC, Bilu teve uma distensão na panturrilha esquerda, com suspeita de lesão no tendão de Aquiles.

Em vez de chamar Nikão, Pepa optou por Wesley. Foi uma sábia escolha. Aos 17 minutos, o camisa 11 apareceu na segunda trave para escorar o cruzamento de Ramiro e fazer a alegria de mais de 20 mil cruzeirenses no Horto: 1 a 0. Apesar de não ter finalizado tantas vezes como em outras ocasiões, o time celeste deteve o controle da posse de bola - 56% a 44%, segundo o SofaScore - e administrou o resultado até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, Odair Hellmann, técnico do Santos, acionou o garoto Ângelo, de 18 anos, que incomodou a defesa cruzeirense com movimentação e arrancadas. Aos 12 minutos, ele se aproveitou de um descuido da zaga adversária, recebeu ótima assistência de Marcos Leonardo e chutou rasteiro na saída de Rafael Cabral: 1 a 1.

Mas o Cruzeiro não deu tempo para o Santos comemorar o empate. O segundo gol veio novamente com Wesley, aos 17 minutos. A jogada começou do lado esquerdo, em um passe de Mateus Vital para Marlon. O lateral fez o cruzamento para trás, João Paulo não segurou a bola, e o camisa 11 bateu rasteiro para o fundo da rede: 2 a 1. O detalhe é que a retaguarda santista contava com cinco jogadores, enquanto o ataque celeste tinha seis opções.

No restante da etapa complementar, o Santos tocou a bola no ataque para tentar buscar o empate. A chance mais perigosa do Peixe foi de Marcos Leonardo, aos 31, em cabeceio por cima da meta de Rafael Cabral. No mais, o Cruzeiro foi competente na marcação e segurou o resultado que lhe coloca na primeira posição do Brasileiro, mesmo que provisoriamente, depois de nove anos. Em 2014, o clube liderou a Série A durante grande parte da disputa, sagrando-se campeão com 80 pontos em 38 rodadas.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2X1 SANTOS

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro (Filipe Machado, aos 29/2ºT) e Mateus Vital (Neto Moura, aos 38/2ºT); Bruno Rodrigues, Rafael Bilu (Wesley, aos 8/1ºT) e Gilberto (Henrique Dourado, aos 38/2ºT).

Técnico: Pepa.

Santos: João Paulo; Nathan (Gabriel Inocêncio, no intervalo), Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Ed Carlos, aos 22/2ºT), Camacho (Deivid Washington, aos 41/2ºT) e Lucas Lima (Daniel Ruiz, aos 32/2ºT); Mendoza, Lucas Braga (Ângelo, no intervalo) e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann

Data: 6 de maio de 2023, sábado

Horário: 16h (de Brasília)

Duração: 103 minutos (50 + 53)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte-MG

Competição: Campeonato Brasileiro - 4ª rodada

Público: 21.191

Renda: R$ 742.068,00

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Michael Correia (Fifa/RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)

Gols: Wesley, aos 21/1ºT e aos 17/2ºT (Cruzeiro); Ângelo, aos 12/2ºT (Santos)

Cartões amarelos: William, Matheus Jussa, Ramiro, Lucas Oliveira, Richard, Henrique Dourado (Cruzeiro); Lucas Lima, Rodrigo Fernández, Gabriel Inocêncio (Santos)

Próximos jogos do Cruzeiro

Cruzeiro x Fluminense - quarta-feira (10/5), às 21h30, no Mineirão, pela quinta rodada do Brasileiro

América x Cruzeiro - domingo (14/5), às 18h30, no Independência, pela sexta rodada do Brasileiro

Próximos jogos do Santos

Santos x Bahia - quarta-feira (10/5), às 19h, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Brasileiro

Vasco x Santos - domingo (14/5), às 16h, em São Januário, pela sexta rodada do Brasileiro

Da Redação com Superesportes