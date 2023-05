O Botafogo foi superior e venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na noite deste domingo (7), no Nilton Santos, para se manter 100% no Brasileirão e retomar a liderança do campeonato. Victor Sá e Matheus Nascimento marcaram os gols da vitória.

Foto: Divulgação Botafogo

O Glorioso jogou com um time misto, e mesmo assim dominou toda a partida em casa. Com Tiquinho Soares e Tchê Tchê no banco, os botafoguenses viram o camisa 7 ser o homem do jogo, com participação nos dois lances decisivos.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 2 X 0 ATLÉTICO-MG

Data: 7 de maio de 2023, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Duração: 98 (47 + 51)

Local: Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro, 4ª rodada

Público: 18.218 (16.415 pagantes)

Renda: R$ 884.575,00

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Lucas Fernandes (17/2ºT), Rubens (Atlético-MG), aos 27/1ºT, Battaglia (Atlético-MG), aos 39/1ºT, Lemos (Atlético-MG), aos 8/2ºT

Gols: Victor Sá (Botafogo), aos 29/1ºT, Matheus Nascimento (Botafogo), aos 15/2ºT

Botafogo: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Eduardo, aos 42/2ºT) e Lucas Fernandes (Tchê Tchê, aos 25/2ºT); Júnior Santos (Segovia, aos 42/2ºT), Matheus Nascimento (Tiquinho Soares, aos 25/2ºT) e Victor Sá (Luis Henrique, aos 33/2ºT). Técnico: Luís Castro.

Atlético-MG: Éverson, Mariano, Maurício Lemos, Jemerson e Rubens (Patrick, no intervalo); Battaglia, Edenílson (Pavón, no intervalo), Hyoran (Igor Gomes) e Zaracho; Paulinho (Vargas, aos 23/2ºT) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Botafogo x Atlético-MG: gols e lances importantes

O Atlético quase abriu o placar aos nove minutos, quando Lucas Perri falhou em cobrança de escanteio. Após corte parcial da zaga, a bola sobrou limpa para Hulk, que isolou.



O Botafogo respondeu, foi para cima e abriu o placar aos 29 minutos: Di Plácido cruzou à meia altura pela direita, e Victor Sá completou de letra, com classe, para marcar um golaço. Veja o lance:

Atlético perde para o Botafogo fora de casa; Glorioso segue líder do Brasileirão com 100% de aproveitamento; veja golaço de Vítor Sá pic.twitter.com/WxtvN4eyDE — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 8, 2023

Os donos da casa quase ampliaram no começo do segundo tempo, quando a bola foi alçada na área do Galo e Éverson se esticou para defender o cabeceio preciso.



Aos 15, o Botafogo ampliou. Victor Sá fez boa jogada individual e cruzou na área. Após bate e rebate, Gabriel Pires rolou para Matheus Nascimento, livre, dominar e chutar para o fundo do gol.



Botafogo poupa destaques

O Botafogo começou o jogo contra o Atlético-MG sem seus maiores destaques na temporada. Luís Castro preferiu poupar Marçal, Tchê Tchê, Eduardo e Tiquinho Soares. Hugo, Marlon Freitas, Gabriel Pires e Matheus Nascimento foram escolhidos como substitutos. Como Danilo Barbosa já era desfalque certo por lesão, o técnico português acabou modificando toda a estrutura do seu meio campo. E os reservas deram conta do recado, principalmente Matheus, que marcou o segundo gol.

Galo começa mal, e Coudet mexe três no intervalo

O técnico Eduardo Coudet fez das suas e manteve o rodízio de atletas. Desta vez, a equipe entrou com modificações no meio de campo e ataque, embora tivesse força máxima disponível. Mas não funcionou. No intervalo, o argentino mexeu no meio: sacou Edenílson e Hyoran, lançando Pavón e Igor Gomes. Ainda mudou o lateral Rubens, amarelado, por Patrick, mais uma vez improvisado na esquerda. Aí, sim, a equipe melhorou no jogo e passou a assustar o Botafogo.

Próximos jogos do Botafogo

Botafogo x Corinthians, Brasileirão, no Nilton Santos - 11 de maio (quinta-feira), às 19h

Goiás x Botafogo, Brasileirão, no Hailé Pinheiro - 14 de maio (domingo), às 18h30

Próximos jogos do Atlético-MG

Cuiabá x Atlético-MG, Brasileirão, na Arena Pantanal - 10 de maio (quarta-feira), às 20h

Atlético-MG x Internacional, Brasileirão, no Mineirão - 14 de maio (domingo), às 21h

Da Redação com Superesportes