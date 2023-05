Democrata lança campanha e torcida vai escolher ídolos para painel de grafite na Arena

O Democrata está promovendo uma campanha em suas redes sociais (@democratajacare), na qual a torcida pode indicar jogadores que vestiram a camisa alvirrubra e deixaram sua marca na história do clube. As imagens dos escolhidos serão imortalizadas em um painel do artista Sid Grafitte, localizado em frente ao portão 2 da Arena do Jacaré.

Foto: Marcelo Paiva / Democrata FC

Qualquer pessoa pode sugerir um nome para ser considerado pelos organizadores. A iniciativa partiu do departamento de marketing do clube, que começou com a escolha de um jogador recente e emblemático: o zagueiro Carciano, que foi capitão da equipe campeã do Módulo II no ano passado.

O diretor de marketing do Jacaré, Felype Abreu, foi quem idealizou o projeto: “Ninguém melhor para apontar os atletas que serão grafitados do que a torcida. Vamos computar todos os nomes e os mais votados serão eterizados”.

Da Redação com Democrata FC