Atletas da Academia Nado Livre brilham na II fase da Copa MG de Natação

Imagem: Divulgação/Nado Livre

No último sábado (6), os atletas da Academia Nado Livre participaram da segunda fase da Copa MG de Natação, realizada no Colégio Magnum em Belo Horizonte. Com uma combinação de persistência incansável, habilidade refinada e uma determinação admirável, os competidores alcançaram resultados notáveis durante toda a competição, demonstrando plenamente seu potencial e talento inegável. Além disso, eles exibiram um autêntico espírito esportivo, sempre demonstrando respeito e camaradagem em cada prova que enfrentaram.

Foto: Divulgação/ Academia Nado Livre

A academia ficou extremamente satisfeita ao ver seus atletas se destacando em uma competição tão importante como a Copa MG de Natação. Destacamos que essa conquista foi resultado de um trabalho árduo de treinamento, dedicação e foco, não apenas por parte dos atletas, mas também da equipe técnica e dos pais que os acompanham e apoiam em cada desafio enfrentado.

Foto: Divulgação/ Academia Nado Livre

Da redação