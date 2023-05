Duelo de gigantes no Mineirão: Cruzeiro enfrenta o Fluminense em partida imperdível; saiba onde assistir

O jogo, que marca a volta do Cruzeiro ao Mineirão após quase seis meses, promete ser um encontro emocionante com uma torcida de mais de 50 mil torcedores apaixonados. A partida não só mostra a boa forma das duas equipes, com o Cruzeiro ocupando a terceira colocação e o Fluminense exibindo um futebol de destaque, mas também traz uma disputa emocionante entre dois jovens treinadores. Além disso, o reencontro do goleiro Fábio com seu ex-clube adiciona outra camada de intriga ao jogo. Todos esses ingredientes o tornam um acessório obrigatório para os entusiastas do futebol.

Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Nesta quarta-feira (10), às 21h30, acontecerá um dos grandes jogos da quinta rodada do Campeonato Brasileiro entre Cruzeiro e Fluminense, no Mineirão, em Belo Horizonte, com a presença de mais de 50 mil cruzeirenses. A partida marcará o retorno da Raposa ao Gigante da Pampulha após 185 dias do último encontro com a China Azul, quando venceu o CSA por 3 a 2 diante de mais de 61 mil torcedores, se despedindo da Série B.

Além do bom momento vivido pelas equipes, com o Cruzeiro em terceiro lugar na tabela, com 9 pontos em 12 possíveis, e o Fluminense apresentando um futebol de destaque no país, ocupando a sexta colocação, o duelo entre os jovens técnicos Pepa, pelo lado azul, e Fernando Diniz, pelo lado tricolor, dá um tom ainda mais sublime à disputa.

Outro ingrediente interessante é o reencontro do goleiro Fábio com o Cruzeiro, após enfrentar seu ex-clube em duas oportunidades pela Copa do Brasil no ano passado e vencer ambas as partidas: 2 a 1 no Rio e 3 a 0 no Mineirão.

Apesar da sequência de quatro vitórias consecutivas do Cruzeiro, sendo três pelo Brasileirão (Grêmio, Bragantino e Santos) e uma pela Copa do Brasil (Náutico), o técnico português Pepa terá que lidar com duas baixas importantes na equipe: o volante Ramiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Santos e o atacante Rafael Bilu, que rompeu o tendão de Aquiles do pé esquerdo e desfalca a Raposa.

Por sua vez, o Flu também terá problemas para superar a boa fase do Cruzeiro, com o lateral Samuel Xavier lesionado na coxa esquerda e o atacante John Kennedy suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A partida será transmitida pela Rádio O Tempo 91,7 FM, Globo e Premiere.

Da redação