Desfalcado, Atlético enfrenta o Cuiabá em busca da primeira vitória fora de casa

Com nove desfalques no elenco, o Atlético enfrenta um confronto desafiador contra o Cuiabá, que vem de uma vitória de virada como visitante. O Galo busca seus primeiros três pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro e precisa se reabilitar para evitar entrar na zona de rebaixamento. A partida será na Arena Pantanal, em Cuiabá, e promete ser um teste importante para a equipe mineira.

Foto: Pedro Vilela/Getty Imagens

Após quatro rodadas, o Atlético buscará seus primeiros três pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Cuiabá no Mato Grosso. A partida autônoma nesta quarta-feira, dia 10 de maio de 2023, às 20h. O Cuiabá vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o América, com uma virada no placar após um gol contra de Marlon, a expulsão de Cavichiolli e um pênalti anulado para o time americano.

Tanto o Galo quanto o Cuiabá possuem a mesma pontuação na competição nacional, porém, a equipe cuiabana tem um saldo de gols melhor, com -1, enquanto o Atlético possui -2. Nesta rodada, a equipe mineira precisa se recuperar para evitar entrar na zona de rebaixamento. Após a conclusão da quarta rodada, o time alvinegro ocupa a 16ª posição, com 4 pontos.

Em relação ao time que jogou o último Botafogo no domingo (7) e sofreu uma derrota por 2 a 0 no Nilton Santos, o técnico Eduardo Coudet não poderá enfrentar Mauricio Lemos, que recebeu o terceiro cartão amarelo no Brasileirão e espera suspenso nesta quarta -feira (10).

Otávio, Saravia, Pedrinho, Allan e Alan Kardec continuam no departamento médico da Cidade do Galo. O zagueiro Igor Rabello e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que se recuperaram de lesões mais graves, incluindo cirurgia, estão em período de transição física e já estão treinando com bola no CT.

Por outro lado, o Cuiabá não poderá contar com o lateral Uendel, que já estava indisponível na última vitória sobre o América. Ele está se recuperando de um trauma no ligamento cruzado anterior do joelho direito. No entanto, o técnico Ivo terá o retorno de Patric Calmon, que estava suspenso na última rodada.

O jogo aconteceu na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso, com transmissão pelos canais Premiere, rádio O Tempo 91,7 FM e O Tempo Sports no YouTube.

Da redação com O Tempo