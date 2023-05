Bragantino x América: Coelho busca a primeira vitória no Brasileirão

O técnico Vagner Mancini planeja fazer algumas mudanças na equipe em relação ao último jogo contra o Cuiabá. A principal alteração não será no gol, já que o goleiro titular Matheus Cavichioli está suspenso. Assim, Mateus Pasinato fez sua estreia no momento.

Foto: Mourão Panda/América-MG

Além disso, o zagueiro Éder deve retornar após cumprir suspensão, e a dúvida fica por conta de quem será seu companheiro de defesa, entre Iago Maidana e Ricardo Silva. Na lateral-esquerda, Nicolas substituirá Marlon, buscando melhorar o desempenho do setor.

No meio-campo, há mistério quanto à formação da dupla Alê e Juninho, que vêm de uma sequência intensa de jogos. Caso Mancini decida dar descanso a um dos dois, Lucas Kal ou o argentino Martínez podem iniciar a partida. Benítez é presença certa na composição do meio-campo.

No comando do ataque, o trio formado por Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio deve ser mantido, mas o jovem Adyson pode surgir como opção. Enquanto o América busca sua primeira vitória, o Bragantino ocupa a quinta posição na tabela, com cinco pontos em quatro jogos. O técnico Pedro Caixinha terá os retornos do goleiro Cleiton e do lateral-direito Aderlan, mas ainda enfrenta desfalques importantes por lesão.

A partida será transmitida pela FM O Tempo 91,7 e pelo canal Premiere, com início às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Da redação