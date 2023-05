Ministro da Justiça determina investigação policial sobre suspeita de manipulação no Campeonato Brasileiro

O ministro da Justiça, Flávio Dino, solicitou que a Polícia Federal investigue denúncias de manipulação de resultados de jogos do Campeonato Brasileiro. "Diante de evidências de manipulação de resultados em competições esportivas, com impacto em várias regiões do país e até mesmo internacionalmente, estou ]ordenando hoje a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para as devidas investigações legais".

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Já foram apresentadas 16 denúncias pelo Ministério Público em relação ao escândalo de manipulação de jogos no futebol. As acusações envolvem crimes organizados e fraudes em partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2022.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um comunicado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para tratar das acusações. No entanto, a própria CBF reconhece que não possui poderes de polícia e, portanto, considera fundamental trabalhar em conjunto com as autoridades públicas para buscar medidas preventivas e a punição dessas infrações.

Diante de indícios de manipulação de resultados em competições esportivas, com repercussão interestadual e até internacional, estou determinando hoje que seja instaurado Inquérito na Polícia Federal para as investigações legalmente cabíveis. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 10, 2023

Veja abaixo a lista das partidas em que o grupo criminoso operou para promover eventos fraudulentos:



Palmeiras X Juventude (10.09.2022)

Juventude X Fortaleza (17.09.2022)

Goiás X Juventude (05.11.2022)

Ceará X Cuiabá (16.10.2022)

Sport X Operário (PR) (28.10.2022)

Red Bull Bragantino X América (MG) (05.11.2022)

Santos X Avaí (05.11.2022)

Botafogo X Santos (10.11.2022)

Palmeiras X Cuiabá (06.11.2022)

Red Bull Bragantino X Portuguesa (SP) (21.1.2023)

Guarani X Portuguesa (SP) (08.02.2023)

Bento Gonçalves X Novo Hamburgo (11.02.2023)

Caxias X São Luiz (RS) (12.02.2023)

Da redação com O Tempo.