Cruzeiro luta, mas não consegue vencer o Fluminense no Brasileirão

No retorno do Cruzeiro ao Mineirão após seis meses, os mais de 50 mil torcedores presentes testemunharam um confronto acirrado entre o time mineiro e o Fluminense. Apesar do esforço da Raposa em campo, o adversário levou a melhor, vencendo por 2 a 0. A partida, válida pela 5ª rodada do Brasileirão Série A, foi equilibrada, porém os visitantes demonstraram superioridade, especialmente na defesa e na efetividade nas finalizações, com destaque para as atuações de Ganso e Cano.

Foto: Divulgação/ Staff Cruzeiro

O Cruzeiro teve algumas chances de gol ao longo do jogo, com jogadas principalmente pela esquerda, lideradas por Bruno Rodrigues. No entanto, a defesa adversária estava bem postada, dificultando as infiltrações e aproveitando cruzamentos perigosos na área. Gilberto teve oportunidades de marcar, porém não conseguiu converter em gol.

Por outro lado, o Fluminense ameaçava em jogadas de velocidade, especialmente com o lateral-esquerdo Marcelo sempre indo ao ataque. Com boas finalizações, Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, precisou fazer algumas defesas importantes. No final do primeiro tempo, após uma sequência de lances confusos na área, Paulo Henrique Ganso marcou o primeiro gol para o Fluminense, ampliando a vantagem.

No segundo tempo, o Cruzeiro buscou intensamente o gol, mas acabou deixando espaços para os tricolores contra-atacarem. Aos 8 minutos, Cano marcou o segundo gol do Fluminense, após uma tabela bem executada. O gol abalou o Cruzeiro, que encontrou dificuldades para chegar à área adversária, apesar das tentativas de finalização. Por volta dos 30 minutos, houve um lance de pênalti a favor do Cruzeiro, após falta de Manoel em Henrique Dourado. No entanto, Fábio defendeu o chute de Bruno Rodrigues, mas o goleiro havia adiantado, resultando em nova cobrança. Infelizmente, Bruno Rodrigues mandou a bola para fora, desperdiçando a oportunidade de diminuir a diferença no placar.

Após o incidente, o clima esquentou entre os jogadores, e mais gols se tornaram improváveis. Com o placar final de 2 a 0 para o Fluminense, o Cruzeiro ocupa a 5ª colocação no campeonato, enquanto o Fluminense está em 3º lugar. O próximo desafio do Cruzeiro será contra o América, como visitante, no estádio Independência.

Da redação