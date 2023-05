Justiça ordena que América remova placas que obstruem vista de moradora

Uma decisão judicial favorável à idosa determinou que o América retire as placas que foram instaladas em frente à janela de Myrza Guimarães, de 69 anos, vizinha do estádio Independência. O impasse começou no final de março, quando o América colocou as placas com a suposta intenção de obstruir a vista da idosa, que é torcedora do Atlético.

Foto: Itatiaia

A decisão, proferida na terça-feira, 9, estabelece um prazo de 15 dias para que o América remova as placas. Caso a ordem não seja cumprida, o clube será multado em R$500 por dia, com o valor máximo de R$15.000,00.

No documento, o relator destacou que a instalação das placas não apenas bloqueou a visão da propriedade de Myrza, mas também afetou a circulação de ar e a iluminação do ambiente, fatores que podem prejudicar o bem-estar e a saúde da idosa, que reside no local desde 2011. Em abril, a justiça havia negado o pedido de Myrza, alegando falta de provas suficientes de que a instalação das placas realmente afetava a saúde da idosa.

Relembre o caso

No final de março, antes da final do Campeonato Mineiro entre Atlético e América, surgiu uma polêmica envolvendo uma placa instalada pelo América no estacionamento do Independência. A placa tinha o escudo do time e a frase "O primeiro decacampeão do mundo". O problema era que a placa bloqueava a janela de uma casa próxima ao estádio.

A moradora dessa casa era dona Myrza, uma torcedora fanática do Atlético, que costumava assistir aos jogos dali, muitas vezes acompanhada por amigos e familiares. Alguns afirmaram que ela incomodava os adversários e até atirava objetos neles, mas ela negou essas acusações.

Como não houve acordo entre as partes, o caso foi parar na justiça. O advogado de Myrza pediu a remoção das placas, mas o pedido foi inicialmente negado. O América até colocou mais placas no local em resposta.

O Atlético também se envolveu na questão e pediu ao América que retirasse as placas, mas não teve sucesso. Em uma tentativa de resolver o impasse, o Atlético convidou Myrza para assistir à final do Mineiro no Estádio Mineirão, em um dos camarotes.

Da redação com O Tempo.