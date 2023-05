O Atlético e o Internacional se enfrentam neste sábado, dia 13, às 21h, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para aqueles que não conseguirão ir até o Mineirão acompanhar essa grande partida, há a opção de assistir pelo SporTV.

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Com base na "lei do ex", o Atlético tem um bom reforço para o jogo contra o Internacional neste sábado. Quatro jogadores que antes defendiam o Inter agora estão no Galo, buscando a terceira vitória no Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Coudet lidera esse reencontro com seu antigo clube, juntamente com Bruno Fuchs, Edenílson e Patrick. Todos eles tiveram um papel importante na campanha do Inter no Brasileirão de 2020, quando Coudet deixou o clube estando em primeiro lugar.

O Atlético Mineiro está em boa fase, com vitórias recentes, enquanto o Internacional vem de duas derrotas consecutivas. Ambas as equipes têm sete pontos na tabela, mas o Atlético está em oitavo lugar e o Internacional em décimo primeiro. O jogo marcará o retorno do Atlético ao Mineirão após duas partidas no Independência. O técnico do Atlético terá o zagueiro Maurício Lemos disponível, e Guilherme Arana, que se recuperou de uma cirurgia no joelho, é uma opção, mas o treinador está sendo cauteloso com ele.

Já para o Inter, o técnico Mano Menezes enfrenta pressão no cargo, buscando acabar com um tabu de dois meses sem vitórias fora de casa. O Inter tem um baixo aproveitamento de apenas 36% como visitante, o que tem causado desconforto no clube. O retrospecto recente inclui duas vitórias, cinco empates e duas derrotas, com nove gols marcados e dez sofridos.

No lado positivo, o atacante Alemão está de volta após se recuperar de uma lesão muscular. Além disso, Maurício, que foi retirado da delegação para o jogo contra o Athletico-PR devido à sua citação na operação Penalidade Máxima, também está de volta ao time.

