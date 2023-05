Porque o Raposão sumiu das últimas partidas do Cruzeiro? Clube esclarece

O mascote emblemático do Cruzeiro, Raposão, presença marcante nos jogos do time nas duas décadas mais recentes, não tem sido visto nos últimos duelos celestes. De acordo com a assessoria do clube, uma medida adequada em relação à situação do mascote está sendo aguardada e o Cruzeiro está esperando pelo "Comitê de Torcedores". Esse comitê foi criado em 25 de março com o objetivo de aproximar o clube da torcida. Ainda não há data marcada para o primeiro encontro.

Foto: Staff Images / Cruzeiro

O projeto do Comitê incluirá um fórum de discussão entre a direção e os cruzeirenses sobre temas extracampo. Ele foi criado em grande parte devido à mobilização da torcida celeste em relação à mudança de visual do Raposão e do Raposinho. Na época, o departamento de marketing do clube aproveitou o 20º aniversário do mascote para mudar sua aparência. No entanto, grande parte dos cruzeirenses reprovou a nova caracterização.

Após a rejeição da nova identidade visual, o Cruzeiro voltou atrás e suspendeu a mudança do mascote. Desde então, o Raposão não foi visto em nenhum jogo do time estrelado. Desde então, a equipe celeste jogou oito partidas em casa válidas pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

O Raposão, com sua pelagem amarronzada, foi criado em 2003, ano em que o Cruzeiro ganhou a Tríplice Coroa. Em 2008, ganhou a companhia do Raposinho. No início deste ano, após 20 anos de sua criação, os mascotes passaram por uma grande mudança e tiveram suas cores clareadas.

Mudanças no Raposão e Raposinho seguem suspensas. Foto: Cruzeiro / Reprodução

Da Redação com Itatiaia