O Cruzeiro está de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Com a vitória no clássico diante do América-MG, por 4 a 0, na noite deste domingo (14/5), o time de Pepa soma 12 pontos, em seis rodadas. De quebra, a equipe celeste ainda empurra o arquirrival Atlético-MG para a sexta posição. No Independência, Henrique Dourado, Marlon e Gilberto, duas vezes, marcaram os gols da goleada.

Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

O América-MG, por sua vez, segue sem vencer na Série A deste ano. O Coelho é o lanterna da competição com apenas um ponto. São cinco derrotas e um empate do alviverde.

Os comandados de Pepa reencontraram o caminho da vitória no Brasileiro depois de uma derrota em casa, contra o Fluminense (2 a 0), na última semana.

Diante do América-MG, o Cruzeiro fez um primeiro tempo morno, mas convincente. O Coelho perdeu várias chances em ataques rápidos pelos flancos, enquanto o time celeste, cirúrgico, balançou as redes com Henrique Dourado, de cabeça, em lance com a participação de Bruno Rodrigues.

Na etapa final, o América deu mais alguns sustos à defesa do Cruzeiro, sempre pelas laterais em jogadas de Aloísio. Já a Raposa, segurando a pressão adversária e nos contra-ataques, aproveitou as oportunidades marcando com Marlon e Gilberto em dois lances.

FICHA TÉCNICA

- Data: 14 de maio de 2023, sábado

- Horário: 18h30 (de Brasília)

- Local: Independência, em Belo Horizonte-MG

- Gols: Henrique Dourado, aos 34' do 1ºT; Marlon aos 24' do 2ºT, e Gilberto, aos 38' e aos 47' do 2ºT

- Cartões amarelos: Ricardo Silva e Aloísio (América-MG)



América-MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Benítez; Felipe Azevedo, Aloísio e Mikael. Técnico: Vagner Mancini

Cruzeiro: Rafael Cabral; William (Igor Formiga), Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Ramiro (Matheus Jussa) e Neto Moura (Walisson); Wesley (Gilberto), Bruno Rodrigues e Dourado. Técnico: Pepa

América-MG x Cruzeiro: gols e lances importantes

O Cruzeiro teve a primeira grande chance de balançar as redes logo aos 6',com Ramiro. Em um passe rasteiro, Neto Moura encontrou o companheiro livre na grande área, mas o volante bateu direto nas mãos do goleiro Matheus Cavichioli.

Não demorou para o América-MG responder. Aos 9', Aloísio fez uma bela jogada em velocidade pela esquerda e encontrou Mikael livre na grande área. Mas o goleiro Rafael Cabral cresceu diante do atacante do Coelho e salvou a meta do Cruzeiro.

Aos 14', Aloísio quase marcou um golaço. De fora da área, ele tentou encobrir Rafael Cabral, porém, acertou o travessão.

Nos minutos seguintes, o Cruzeiro controlou as ações no meio-campo, mas não foi contundente ao chegar ao ataque. O Coelho, por sua vez, castigou o time celeste pelo lado esquerdo.

Entretanto, a velha máxima do futebol aconteceu novamente: quem não faz, leva! A aposta do técnico Pepa em Henrique Dourado no lugar de Gilberto deu certo!

Aos 32',o Ceifador abriu o placar. Após cruzamento na segunda trave, Bruno Rodrigues ajeitou de cabeça e Henrique Dourado completou, também em cabeceio, para o fundo da redes: 1 a 0.

No segundo tempo, o América novamente deu trabalho à defesa do Cruzeiro com rápidas investidas pelos flancos. O time de Vagner Mancini, no entanto, não soube aproveitar as oportunidades criadas e perdeu chances para empatar a partida. Aos 8', por exemplo, Éder, sozinho na pequena área, mandou por cima do travessão depois de receber cruzamento de Aloísio.

Mais consistente em campo e aproveitando os descuidos do América, o Cruzeiro ampliou com o lateral Marlon aos 24'. Ele marcou de cabeça, na pequena área, depois de cruzamento de William.

Gilberto, que começou a partida no banco de reservas para dar lugar a Henrique Dourado, marcou duas vezes depois que entrou em campo e sacramentou a convincente vitória do Cruzeiro com contra-ataques certeiros.

Veja os gols da partida:

Cruzeiro goleia o América no Independência e volta ao G$ do Brasileirão pic.twitter.com/CfftM2nwfU — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 15, 2023

Próximos jogos do América-MG

- América-MG x Internacional - quarta-feira (17/5), às 21h30, no Independência, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

- América-MG x Fortaleza - sábado (20/5), às 18h30, no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Próximos jogos do Cruzeiro

- Grêmio x Cruzeiro - quarta-feira (17/5), às 19h30, na Arena do Grêmio, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

- Cruzeiro x Cuiabá - segunda-feira (22/5), às 20h, no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Da Redação com Superesportes