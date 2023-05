Esportes: Atlético faz acordo por dívida de R$ 13 milhões que durava 20 anos

O Atlético conseguiu um acordo da dívida com a Construtora Épura, no valor de R$ 13 milhões, conforme consta no orçamento do clube para a temporada 2023.

O Galo vai pagar R$ 5,5 milhões à construtora em 110 meses - cerca de nove anos. Cada parcela será no valor de R$ 50 mil, com 100% correção pelo Certificado de Depósitos Interbancários (CDI).

A primeira parcela do débito foi paga pelo clube em abril deste ano, segundo o Ge.com.

A Épura foi contratada pelo Atlético para a construção do chamado Vila Acqua Park, ainda no fim de 1996, na administração do presidente Paulo Cury. Seria a ampliação do clube social Vila Olímpica, do Galo, com instalação de Parque Aquático e venta de cotas. Mas o projeto (que chegou a virar propaganda em camisa) deu errado, e o contrato foi desfeito por culpa do Galo.

O Vila Aqua Park, no entanto, nunca saiu do papel por descumprimento do próprio Atlético. Desde então, o caso estava em disputa na Justiça.

Na correção monetária de maio de 2002 até junho de 2022, ou seja, por 20 anos, o valor passou para R$ 10.766.259,65.

