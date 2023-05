Complexo da Calistenia no Boa Vista é ampliado e vai receber campeonato regional

A revitalização de um espaço público localizado no Parque Náutico da Boa Vista, outrora abandonado e depredado pela ação de vândalos, renasce por meio do esporte em Sete Lagoas, neste caso, a Calistenia. Com o apoio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, por meio do do fornecimento de mão-de-obra, em parceria com a hamburgueria Point do Baixinho, que ofertou a tinta para a nova pintura, e a ajuda dos próprios atletas praticantes da modalidade, foi garantida a total renovação do espaço.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O complexo esportivo para a prática da Calistenia foi criado em dezembro do ano passado pela Prefeitura, em parceria com a Facsete e, desde então, vem ganhando mais adeptos na cidade. O local também ganhou nova iluminação, instalação de barras e a compra de um colchão para auxílio dos praticantes. Com a prática diária do esporte, os atletas locais estão mais confiantes e já programaram o 1º Encontro Regional de Calistenia, a ser realizado no próximo dia 28 de maio, de 08h às 19h, no Parque Náutico da Boa Vista (ao lado do campo de futebol).

O evento é organizado por Aelton Silva, Cristiano Vitor, Raiander, Igor Delrey, Breno Nunes e Augusto Henrique e deve contar com a participação de cerca de 50 atletas. O atleta e um dos organizadores, Cristiano Vítor, convida a população para prestigiar o campeonato. "Graças ao Point do Baixinho e à Prefeitura, por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, conseguimos viabilizar esta reforma e possibilitar total renovação do espaço. Vocês que ainda não conhecem o local, venham participar com a gente deste evento de Calistenia que contará com atletas de todo o Brasil. As 'batalhas' começarão às 10h da manhã", afirma.

O secretário adjunto de Esportes e Lazer de Sete Lagoas, Fabrício Fonseca, reforça a importância do esporte na transformação do local. "Só conseguimos ocupar espaços públicos abandonados por meio do esporte e a Calistenia e qualquer outra modalidade esportiva vem para provar isso, principalmente na Lagoa do Boa Vista, um dos maiores redutos esportivos de nossa cidade", comemora. "Parabenizo aos praticantes por essa conquista e agradeço tanto à FacSete quanto ao Point do Baixinho por essa parceria de sucesso. Desde a inauguração, em dezembro do ano passado, já havia autorizado a ampliação do espaço. Reafirmo que tenho certeza que, em breve, teremos campeões de Sete Lagoas", comenta o prefeito Duílio de Castro.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O esporte

A calistenia (ou "ginástica calistênica" e até "street workout") é uma forma de treinamento físico em que se utiliza o peso corporal para movimentos acrobáticos e de força. Os exercícios desenvolvem habilidades corporais como equilíbrio, coordenação motora, consciência corporal e flexibilidade, além de uma melhor forma física, pois auxiliam na perda de peso e no aumento de massa muscular. Ainda, é usado o mínimo possível de equipamentos (como barras e argolas), preservando o corpo como principal instrumento para o treino. O 1º Encontro Regional de Calistenia tem o patrícinio da Prefeitura de Sete Lagoas, Águia Suplementos, Paleta Sombrero, Point do Baixinho, Facsete, Federação Nacional de Calistenia e Street Workout, White Canine e Tríade Calistenia.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom