Grêmio e Cruzeiro iniciam duelo emocionante nas oitavas de final da Copa do Brasil

Considerado um dos confrontos mais importantes das oitavas de final da Copa do Brasil, Grêmio e Cruzeiro iniciarão seu duelo nesta quarta-feira, 17 de maio de 2023, marcando o encontro entre duas das maiores vitórias do torneio. Enquanto o Grêmio possui cinco títulos, o Cruzeiro ostenta seis. A partida terá início às 19h30, em Porto Alegre, e será trasmitida pelo Prime Vídeo ou pelas Rádio FM O Tempo, Rádio Musirama e Rádio Web Novidade.

Pelo Brasileirão, a Raposa levou a melhor sobre o Tricolor Gaúcho — Foto: Thomás Santos/Cruzeiro

Embora seja difícil apontar um favorito, é inegável que os mineiros vivam um momento melhor, especialmente após a vitória do Cruzeiro por 1 a 0 no primeiro confronto entre as equipes este ano, pelo campeonato Brasileiro, realizado no Independência. No entanto, os gaúchos estão certos de dar o seu melhor e buscar um resultado positivo em solo gaúcho.

Não seria surpresa se o técnico Pepa optasse por repetir a escalada que goleou o América por 4 a 0 no último fim de semana, já que o meio-campista Mateus Vital continua lesionado e fora de combate. A maior dúvida reside no ataque: se Gilberto será escalado ou se Henrique Dourado, titular no último jogo, permanecerá sem tempo.

O Cruzeiro está em alta, impulsionado pelo embalo e pela confiança, que também contagiaram a torcida. O time está cada vez mais entrosado e organizado, conquistando vitórias importantes para a sequência da temporada, como contra Santos, Bragantino e América, além de não ter decepcionado tanto na derrota para o Fluminense, no Mineirão.

Em contraste, o Grêmio não vive um momento favorável se comparado ao Cruzeiro. O time vem de empates em casa contra Bragantino e Fortaleza, além de uma derrota para o Palmeiras fora de casa. Mesmo assim, o técnico Renato Gaúcho provavelmente manterá a base da equipe e contará com o retorno do lateral-esquerdo Fábio, recuperado de uma lesão.

"Conhecemos muito bem a equipe do Cruzeiro. Já os enfrentamos há alguns dias, e, independentemente do momento das duas equipes, o jogo foi equilibrado para ambos os lados. Infelizmente, sofremos um gol esquisito que eles marcaram após uma cobrança de escanteio", afirmou Portaluppi, referindo-se ao gol de Bruno Rodrigues.

