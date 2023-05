Atlético x Corinthians: uma oportunidade para o Galo consolidar sua posição e manter a esperança viva

Duas vitórias convincentes foram capazes de renovar a esperança do torcedor do Atlético em uma temporada promissora para o tempo. O confronto com o Corinthians é considerado um teste importante para confirmar o bom momento da equipe comandada por Eduardo Coudet, que tem enfrentado desconfiança desde o início do trabalho. O jogo será as 21h30, e será transmitido pela rádio FM O Tempo, TV Globo, SporTV, Premiere, Prime Video, Rádio Musirama e também pela Radio Web Novidade.

O Atlético busca consolidar seu ótimo momento enfrentando o Corinthians no confronto da Copa do Brasil. — Foto: Pedro Souza / Atlético

Apesar de ter conquistado o título do Mineiro, o Galo não teve bom desempenho no início do Campeonato Brasileiro e na fase de grupos da Libertadores. Isso gerou questionamentos sobre a posição de Coudet e há quem acredite que a pressão poderia aumentar em caso de resultados mais negativos.

Portanto, o confronto contra o Corinthians é uma oportunidade para dissipar as intensas, reafirmar a qualidade atual e manter o foco da equipe alvinegra em conquistar pelo menos um título importante nesta temporada.

Considerando que a Copa do Brasil é um torneio de curta duração e com efeitos financeiros duradouros, o título é visto como uma possibilidade real dentro do clube, desde que o Atlético esteja entre os oito melhores na próxima fase.

Para a partida às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, Eduardo Coudet tem diversas opções para montar a equipe, mas terá os desfalques de Allan e Otávio, ambos lesionados.

Já o rival, Corinthians, vem de uma sequência de cinco rodadas sem vitória no Brasileirão. O Corinthians deposita suas esperanças na Copa do Brasil para recuperar a estabilidade. O técnico Vanderlei Luxemburgo, que fez sua estreia no torneio pelo Timão, tem algumas opções para trabalhar. A maior dúvida está no ataque: Wesley pode ser mantido após uma boa atuação contra o São Paulo ou dar lugar a Adson. Maycon e Giuliano disputam uma vaga no meio-campo alvinegro.

Da redação com O Tempo