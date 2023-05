Pressionado, América encara Internacional em duelo pelas oitavas da Copa do Brasil; saiba onde assistir

Na noite desta quarta-feira, 17 de maio de 2023, às 21h30, o América entra em campo na Arena Independência em Belo Horizonte, em um duelo de extrema importância para a equipe. Em busca de uma vitória que possa resgatar a confiança abalada, o time enfrentará o Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida pela FM O Tempo 91,7, Amazon Prime e Rádio Itatiaia.

Em 2020, o América eliminou o Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil — Foto: Raul Pereira/Fotoarena

A última vez que essas duas equipes se enfrentaram foi na temporada de 2020, também pela Copa do Brasil. Naquela ocasião, o América conseguiu eliminar o Internacional nas quartas de final. O Coelho só foi parar nas semifinais pelo Palmeiras, numa campanha que foi considerada a melhor do tempo na história do torneio.

No entanto, o momento atual é de pressão para a América. O time vem enfrentando uma fase complicada no Campeonato Brasileiro, com cinco derrotas e um empate, o que o coloca na última posição na tabela. A necessidade de uma vitória para resgatar a confiança da equipe é evidente.

O técnico Vagner Mancini já indicou que fará algumas mudanças na escalação para o jogo desta noite. O setor de meio-campo, que vem sofrendo nos últimos jogos, deve ser alvo das mudanças. Alê, Juninho e Benítez, que formam a trinca nesse setor, podem ser parcialmente substituídos, devido ao desgaste físico. Lucas Kal e Martínez podem entrar em campo ao lado de Benítez.

Na defesa, a tendência é que apenas Iago Maidana assuma na equipe titular. Na lateral-esquerda, o treinador ganhou a opção de Nicolas, que se recuperou de um desconforto muscular. Para o ataque, Mateus Gonçalves deve começar a partida no lugar de Felipe Azevedo, que poderá ser poupado. Aloísio e Everaldo devem ser acompanhados, mas Henrique Almeida e Mastriani também são opções caso o técnico opte por descansar o Boi Bandido.

Da redação