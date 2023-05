Prefeitura de Sete Lagoas apoia 2ª Corrida do Democrata, dia 9 de julho

Depois de mais de uma década, vem aí a 2ª Corrida do Democrata, dia 9 de julho, a partir das 08h, na Arena do Jacaré. A expectativa dos organizadores é receber cerca de mil corredores, dos quais 400 já garantiram uma vaga. Um dos objetivos do evento é celebrar a atividade física mais praticada do mundo e transpor as atividades esportivas do clube para além do futebol.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Temos um estádio com estrutura completa de estacionamento, vestiários, banheiros e bares. Então, precisamos de muito pouco para fazer um grande centro de eventos e a corrida é o primeiro de muitos que virão", garante o presidente do clube, Renato Paiva. A corrida conta com o importante apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio das secretarias municipais de Educação, Esportes e Cultura; Saúde; Comunicação; Codesel; SAAE; Guarda Civil Municipal e Seltrans - além de patrocinadores e demais parceiros, como o Grupo Uai de Eventos.

Serão três modalidades: caminhada de 3km, corrida de 5km e corrida de 10km, além da corrida kids, com duas voltas no gramado do estádio. O ponto de partida das provas principais será o estacionamento inferior da Arena com percurso pela Av. Perimetral até o bairro da Várzea e retorno para o estádio, onde shows, praça gastronômica e distribuição de brindes aguardam os participantes.

"Para nós, é muito importante apoiarmos a 2ª Corrida do Democrata. É um momento de confraternização, de integração entre esporte, saúde e lazer. Temos uma comunidade muito ativa de caminhantes e corredores em Sete Lagoas e essa corrida deve se tornar o principal evento da região para esse público", espera o secretário adjunto de Esportes e Lazer do Município, Fabrício Fonseca. As inscrições em 1º lote (R$ 55) terminam no dia 31 de maio e podem ser feitas pelo Link. Interessados em patrocinar ou apoiar o evento podem entrar em contato pelo telefone (31) 3153-0802 ou e-mail contato@democratajacare.com.br.

Com Prefeitura de Sete Lagoas