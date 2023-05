Atlético-MG bate o Corinthians em casa no jogo de ida pela Copa do Brasil; veja os gols

Com um Paulinho decisivo, o Atlético-MG venceu o Corinthians por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (17/5), no Mineirão, em Belo Horizonte, e abriu vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. O camisa 10 marcou os dois gols do Galo, que foi dominante do início ao fim diante de um Timão inoperante no Gigante da Pampulha.

Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Desde os primeiros minutos, as propostas de jogo das equipes ficaram claras no Mineirão. O Atlético-MG buscava controlar a posse de bola e ter o domínio ofensivo da partida, enquanto o Corinthians, com as linhas baixas, priorizava a consistência defensiva e tentava gerar perigo com contra-ataques.

Apesar disso, só uma das estratégias deu certo no duelo de ida das oitavas de final: a do Galo. Depois de um primeiro tempo com a posse, mas inoperante em chances criadas, a etapa complementar foi de completo domínio dos mineiros, que marcaram duas vezes e poderiam ter registrado um placar ainda mais elástico.



As equipes voltam a se encontrar no dia 31 de maio, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Por ter vencido o primeiro embate por dois gols de diferença, o Atlético-MG pode até perder por um tento de saldo na capital paulista que, ainda assim, garantirá a vaga nas quartas de final.

FICHA TÉCNICA

- Data: 17 de maio de 2023, quarta-feira

- Horário: 21h30 (de Brasília)

- Duração: 48 + 51 (99 minutos)

- Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

- Competição: Copa do Brasil - jogo de ida das oitavas de final

- Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

- Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

- VAR: Rafael Traci (SC)

- Gols: Paulinho, aos 21' e aos 33' do 2°T

- Cartões amarelos: Nathan Silva; Maycon, Fábio Santos, Vanderlei Luxemburgo e Yuri Alberto

Atlético-MG: Everson; Mariano (Saravia, aos 46' do 2°T), Nathan Silva, Jemerson e Rubens (Dodô, aos 39' do 2°T); Battaglia, Pavón (Edenilson, aos 46' do 2°T), Zaracho e Hyoran (Patrick, aos 35' do 2°T); Paulinho (Vargas, aos 35' do 2°T) e Hulk

Técnico: Eduardo Coudet



Corinthians: Cássio; Fagner, Murillo, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon (Giuliano, aos 20 do 2°T) e Paulinho; Wesley (Barletta, aos 20' do 2°T), Róger Guedes e Yuri Alberto (Felipe Augusto, aos 45' do 2°T)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Atlético-MG x Corinthians: gols e lances importantes

As distintas propostas de jogo de Atlético-MG e Corinthians ficaram evidentes desde os minutos iniciais. Com as linhas baixas, o Timão priorizava a consistência defensiva, enquanto o Galo conservava a posse de bola e buscava formas de desestruturar o bloqueio adversário e encontrar espaços.

A primeira chance do Atlético-MG, no entanto, veio somente aos 26'. Diante de uma verdadeira "muralha" corintiana na frente da área, Hulk arriscou um chute forte e rasteiro, de fora da área, e a bola foi para fora. Pouco depois, Rubens exigiu defesa simples de Cássio com finalização mascada perto do gol.

Aos 31', o Corinthians produziu a melhor oportunidade do primeiro tempo. Em um contra-ataque, Yuri Alberto e Róger Guedes se encontraram. O ex-Galo finalizou bem e obrigou que Everson fizesse boa defesa com o pé direito. No rebote, Wesley teve chute travado por Rubens. A arbitragem, apesar disso, assinalou impedimento na origem do lance.

O Atlético-MG voltou a ameaçar aos 37', com Rodrigo Battaglia. O volante argentino chutou de longe, e o quique da bola no chão complicou o goleiro Cássio, que precisou espanar. Aos 44', com liberdade, Hyoran arrancou por dentro e finalizou de fora da área, para fora, em novo lance de perigo atleticano. Pouco depois, um novo arremate do meia-atacante exigiu defesa segura de Cássio.

No segundo tempo, logo aos 8', o Corinthians se aproveitou de uma falha de Nathan Silva para criar uma boa oportunidade. Fausto Vera foi acionado com liberdade na meia-lua após boa jogada de Yuri Alberto, mas viu a bola subir ao quicar no gramado ruim e finalizou por cima.

O Galo respondeu aos 11', com Hulk. Em falta, o camisa 7 cobrou rasteiro, e a bola passou rente à trave esquerda defendida pelo goleiro do Timão. Instantes depois, nova finalização de fora da área (desta vez de Hyoran) exigiu grande intervenção de Cássio, pelo chão.

Aos 21', em jogada pela direita, Zaracho acionou Pavón. O argentino cruzou rasteiro e, na segunda trave, encontrou Paulinho. O camisa 10 ganhou de Fagner na raça e abriu o placar ao finalizar para o gol vazio: 1 a 0 para o Atlético-MG.

Minutos depois, Paulinho teve nova excelente oportunidade de marcar. Pavón encontrou o camisa 10 livre na área. De cabeça, na frente do gol, o atacante finalizou no meio da meta, para defesa com reflexo de Cássio.

Aos 33', Paulinho voltou a balançar as redes. Após uma troca de passes por mais de dois minutos, Hulk deu belo cruzamento para Rubens. O jovem lateral-esquerdo ajeitou de cabeça, e o camisa 10, novamente livre na grande área, empurrou para o fundo do barbante: 2 a 0. Veja os gols:

Paulinho marca os gols da vitória do Atlético sobre o Timão pela Copa do Brasil; veja o vídeo pic.twitter.com/aljQO2fXKj — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 18, 2023

A pressão atleticana no segundo tempo se transformou em chances. Pouco após o segundo tento, Pavón também teve chance de marcar, e o goleiro do Corinthians fez nova intervenção.



Na reta final, restou ao Galo controlar a vantagem. Duelo de ida das oitavas de final com vitória convincente dos mineiros na Copa do Brasil.

Próximos jogos do Atlético-MG

Coritiba x Atlético-MG - sábado (20/5), às 18h30, no Couto Pereira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Athletico-PR - terça-feira (23/5), às 19h, no Mineirão, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Próximos jogos do Corinthians

Flamengo x Corinthians - domingo (21/5), às 16h, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Argentinos Juniors x Corinthians - quarta-feira (24/5), às 21h30, no Estádio Diego Armando Maradona, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Da Redação com Superesportes