O América saiu na frente na decisão da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (17), diante do Internacional, na Arena Independência, o Coelho venceu a equipe colorada por 2 a 0, com gols de Aloísio, ambos de pênalti. O jogo de volta será realizado no dia 31, no estádio Beira Rio, às 21h30.

Foto: Mourão Panda/América-MG

A primeira etapa foi mais tranquila, com ambas as vezes apresentando um desempenho apático e sem grandes oportunidades. No entanto, no segundo tempo, as duas equipes voltaram mais ativas no jogo. O Internacional teve um jogador expulso, Alan Patrick, teve um gol anulado de Mauricio e sofreu um gol de pênalti marcado por Aloísio.

O América começou a primeira etapa com duas jogadas perigosas pelas laterais, com Everaldo e Renato Marques, logo nos primeiros minutos. Aos 5 minutos, o Internacional pressionou com Mauricio fazendo um cruzamento na grande área para Alan Patrick, que cabeceou em direção ao gol, com uma grande defesa de Matheus Pasinato. No minuto seguinte, o goleiro do América teve que trabalhar novamente, dessa vez com a rampa de Wanderson de fora da área.

A melhor chance de gol do América ocorreu aos 36 minutos, após um cruzamento de Lucas Kal. Matheus Gonçalves pegou a bola no primeiro poste e tentou mandar para o lado direito, mas Breno levou pela linha de fundo. Aos 42 minutos, Matheus sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Felipe Azevedo.

Assim como na primeira etapa, o segundo tempo começou com pressão do América. Aos 2 minutos, Everaldo fez um cruzamento na grande área e Renato Marques cabeceou em direção ao gol, mas Moledo tirou uma bola pela linha de fundo. Aos 6 minutos, Everaldo chutou da defensiva defensiva, mas Keiller defendeu sem muita dificuldade.

O Internacional teve sua primeira chegada aos 14 minutos, após Lucas Kal perder a bola perto do meio de campo. Wanderson avançou pelo lado esquerdo, mas seu chute foi para fora. Em seguida, Bustos cruzou pela ponta direita, Mauricio cabeceou na pequena área, mas Pasinato fez a defesa.

Aos 18 minutos, Alan Patrick acertou o rosto de Lucas Kal com a mão, mas o árbitro não marcou a falta e o jogo contínuo com a posse de bola para o Internacional. De Pena passou para Mauricio na pequena área, que marcou o gol do Internacional. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro anulou o gol e expulsou Alan Patrick.

O América continuou crescendo na partida após a expulsão do jogador colorado. Aos 30 minutos, Marcinho chegou a um chute de fora da área, mantendo pressão no goleiro do Inter. Aos 44 minutos, De Pena se envolveu em uma disputa com Kal dentro da grande área e o árbitro marcou pênalti a favor do América. Na cobrança, Aloísio converteu e colocou o Coelho em vantagem. Aos 56 minutos mais uma vez, o Boi Bandido marcou para a equipe americana.

Da redação com O Tempo