Jogo entre Cruzeiro e Cuiabá poderá ser disputado na Arena do Jacaré

De acordo com a Rádio Itatiaia, a partida entre Cruzeiro e Cuiabá poderá ser mandada para a Arena do Jacaré. O clube tem até às 14h desta quinta (18) para decidir onde jogará.

Foto ilustrativa / Cruzeiro EC / Arquivo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um ofício ao Cruzeiro exigindo a escolha. O jogo, que está marcado para a próxima segunda (22), às 20h, seria realizado no Independência. Entretanto, o América fechou o estádio para tratar o gramado do estádio (troca para grama de inverno).

Discordâncias entre Cruzeiro e América

A partida entre Cruzeiro e Cuiabá, na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para o Independência. Entretanto, segundo o América, gestor do estádio, o local não estará disponível para o jogo por necessidade de manutenção no gramado. O Coelho é dono e administrador da arena.

"Há 15 dias informamos ao Cruzeiro que o Independência estaria indisponível para o jogo contra o Cuiabá, porque iríamos iniciar o plantio da grama de inverno. Além disso, por causa da quantidade de partidas realizadas no estádio", disse em entrevista para a Itatiaia o diretor de negócios do América, Marcone Barbosa.

De acordo com a diretoria do América, o aviso foi feito por meio de contato telefônico. "Como sempre tem sido as comunicações em relação aos assuntos de estádio. Foi como o Cruzeiro nos avisou que não jogaria com o Fluminense no Independência", explicou Barbosa.

Da redação com Itatiaia