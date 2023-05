Álvaro Vilaça: Novos tempos no futebol mundial

As seleções da Copa do Mundo de 2026, com sede nos Estados Unidos, Canadá e México, serão agrupadas por regiões para evitar longas viagens na primeira fase do torneio, revelou o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Em um evento em Los Angeles, no qual foi divulgada a logo oficial do Mundial, o dirigente disse que a medida se deve à magnitude da próxima edição da competição.

A logomarca da Copa do Mundo de 2026 foi apresentada num evento em Los Angeles, nos Estados Unidos. / Foto: UOL / Reprodução

A medida é uma tentativa da FIFA para criar um ambiente agradável para os torcedores que irão viajar para acompanhar suas respectivas seleções. Para Infantino, é preciso organizar os jogos na fase de grupos para garantir também que os jogadores tenham as melhores condições possíveis.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleções e três países-sede. O torneio começará no dia 11 de junho e a grande final está marcada para 19 de julho. A Copa do Mundo terá 02 sedes no Canadá, 03 no México e 11 nos Estados Unidos.

MUNDIAL DE CLUBES

Assim como a Copa do Mundo entre seleções, o novo Mundial de Clubes será disputado também de quatro em quatro anos. A competição vai contar com 32 equipes, diferente da atual edição, que tem presença de apenas sete disputando o título. A entidade, até o momento, não informou qual será o formato de disputa da competição, mas a tendência é de que comece em 2025, sempre no ano anterior à Copa do Mundo, no mesmo local, para funcionar como uma espécie de evento teste.

Em comunicado, a Fifa explicou que, caso um dos clubes seja campeão continental mais de uma vez, a vaga (ou vagas) será herdada pelo time melhor classificado no ranking de clubes de cada confederação nos período 2021-2024: no caso da América do Sul, o Ranking Conmebol deve ser o critério utilizado, embora ainda não existam detalhes sobre como isso se dará. Veja como ficará a distribuição das vagas para o Mundial de Clubes:

AFC (Ásia): 4 vagas - Al Hilal (Arábia Saudita) e Urawa Red Diamonds (Japão) confirmados.

CAF (África): 4 vagas - Al Ahly (Egito) e Wydad Casablanca (Marrocos) confirmados.

Concacaf (América do Norte, Central e Caribe): 4 vagas - Monterrey (México) e Seattle Sounders (EUA) confirmados.

Conmebol (América do Sul): 6 vagas - Palmeiras e Flamengo (Brasil) confirmados.

OFC (Oceania): 1 vaga.

Uefa (Europa): 12 vagas - Chelsea (Inglaterra) e Real Madrid (Espanha) confirmados.

País-sede do torneio: 1 vaga

Álvaro Vilaça com UOL