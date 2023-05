Veja preços e prioridades nos ingressos para Cruzeiro x Cuiabá, segunda (22), na Arena do Jacaré

O Cruzeiro anunciou todos os detalhes de ingressos para o jogo da próxima segunda, 22/05, na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. A partida vale pela 7ª rodada do Brasileirão e ocorrerá às 20h. A venda começou nesta tarde (19/05) com exclusividade para os Sócios 5 Estrelas. Quem não for sócio deve aguardar até a noite do sábado 20/05, quando se inicia a venda geral da carga de ingressos que ainda não estiver resgatada. A presença na Arena do Jacaré terá entradas com preços a partir de R$20 (meia-entrada mais barata). Confira todas as informações a seguir.

Foto ilustrativa / Cruzeiro EC / Arquivo

ABERTURA DOS PORTÕES: 18h (duas horas antes da partida)

INFORMAÇÕES PARA OS SÓCIOS 5 ESTRELAS

O Sócio 5 Estrelas deverá resgatar seu ingresso através do site socio5estrelas.com.br ou diretamente no site ingresso.cruzeiro.com.br.

Para este jogo, os ingressos serão disponibilizados através de e-ticket.

- É proibida a impressão do CÓDIGO DE BARRA em papel. O CÓDIGO DE BARRA deve estar no celular.

- Os ingressos estarão disponíveis para download em wallet apenas em IOS e Android.

- Caso o CÓDIGO DE BARRAS não passe na catraca, é necessário que o torcedor procure o atendimento de apoio diretamente nas bilheterias ao lado dos portões 1 e 2 da Arena do Jacaré.

- O acesso ao CÓDIGO DE BARRAS (e-tickets), só estará disponível 4 horas antes da abertura dos portões de acesso ao estádio, ou seja, 6 horas antes do início da partida.

- O ingresso do sócio KIDS deverá ser resgatado no mesmo setor do sócio responsável e após a compra do respectivo ingresso do titular.

- Chegue cedo, evite filas.

- Atendimento exclusivo ao Sócio 5 Estrelas: (31) 40002161 - Ligações e WhatsApp.

PRIORIDADE DE VENDAS

SÓCIOS 5 ESTRELAS - Vendas pelo sites: socio5estrelas.com.br ou ingresso.cruzeiro.com.br

- Diamante, Colaborador, Eficiente, Kids:

Abertura às 13:00hs de sexta-feira (19/05)

- Tribuna, Internacional, Internacional Kids:

Abertura às 15:00hs de sexta-feira (19/05)

- Multicampeão:

Abertura às 17:00hs de sexta-feira (19/05)

- Fenomenal e Planos Platina, Ouro e Prata:

Abertura às 19:00hs de sexta-feira (19/05)

- Cruzeiro Sempre e Bronze:

Abertura às 9:00hs de sábado (20/05)

- Time do Povo:

Abertura às 14:00hs de sábado (20/05)

VENDA GERAL: Será feita através do site: ingresso.cruzeiro.com.br

Abertura às 19:00hs de sábado (20/05) – até 5 ingressos por CPF.

CONDIÇÕES PARA SÓCIOS 5 ESTRELAS

OBS: Nesta partida, não haverá entrega de cartão de sócio que tenha sido retido nos jogos anteriores a esta partida.

O atendimento aos sócios será realizado na entrada dos portões do estádio.

- Sócio Diamante

O sócio terá seu ingresso carregado automaticamente em sua conta e poderá comprar mais dois ingressos a R$ 25,00 (cada) no SETOR ESPECIAL PREMIUM.

- Sócio Internacional e Sócio internacional Kids

O Sócio poderá comprar no setor arquibancada e poderá comprar 2 ingressos de R$ 20,00 (cada) nesse mesmo setor de acordo com a disponibilidade. O sócio tem direito a 1 (um) ingresso gratuito por ano que deverá ser validado diretamente com o atendimento exclusivo.

IMPORTANTE: o ingresso gratuito não estará disponível para validação do site. Tem que ser validado no atendimento exclusivo, de acordo com a disponibilidade do setor.

- Sócio Tribuna Azul

O sócio poderá fazer o check-in de seu ingresso com 100% desconto e comprar mais dois ingressos no valor de R$ 20,00 (cada) para o setor arquibancada de acordo com a disponibilidade.

- Sócio Multicampeão

O sócio poderá comprar o seu ingresso no valor de R$ 10,00 no setor arquibancada. Poderá ainda comprar mais dois ingressos a R$ 20,00 (cada) no setor arquibancada, mediante disponibilidade.

- Sócio Fenomenal

O sócio poderá comprar o seu ingresso no valor de R$ 20,00 e mais um no mesmo valor para o setor arquibancada, mediante disponibilidade.

- Sócio Platina

Poderá fazer o check-in de seu ingresso com 100% de desconto no setor arquibancada, mediante disponibilidade.

- Sócio Ouro

Poderá fazer o check-in de seu ingresso com 100% de desconto no setor arquibancada, mediante disponibilidade.

- Sócio Prata

Poderá fazer o check-in de seu ingresso com 100% de desconto no setor arquibancada, mediante disponibilidade

- Sócio Cruzeiro Sempre

O sócio poderá comprar o seu ingresso a R$ 20,00 no setor arquibancada, mediante disponibilidade.

- Sócio Cruzeiro Eficiente

O sócio poderá resgatar o seu ingresso e de seu acompanhante com 100% de desconto no setor arquibancada.

ATENÇÃO: A entrada do acompanhante está condicionada a entrada do titular, e ambos devem acessar juntos o estádio. No momento do acesso, poderá ser solicitado o documento do titular.

- Sócio Bronze

Poderá comprar o seu ingresso no valor de R$ 28,00 no setor arquibancada, mediante disponibilidade.

- Sócio Colaborador

O sócio poderá fazer o check-in de seu ingresso com 100% de desconto no setor arquibancada e comprar mais um ingresso no valor de R$ 20,00, mediante disponibilidade.

- Sócio Time do Povo

O sócio poderá comprar o seu ingresso ao preço de R$ 10,00 no setor arquibancada, mediante disponibilidade.

- Sócio Kids

O sócio kids, menor de 12 anos, tem direito a 01 ingresso por jogo no mesmo setor do seu responsável, mediante disponibilidade e validação do ingresso.

ATENÇÃO: A validação do ingresso do sócio KIDS deverá ser feita no login do titular. Somente após a compra do ingresso do titular, será possível realizar a validação do ingresso do sócio KIDS.

Todos os planos de sócio podem comprar, além dos ingressos do seu plano, mais 2 ingressos com valor cheio, limitado até 5 ingressos por CPF, incluindo os adquiridos no plano de sócio, em todos os setores disponíveis.

Ressaltamos que a compra desses ingressos extras com valor cheio só pode ser feita após a abertura da venda geral.

CONDIÇÕES DA VENDA AVULSA

O torcedor que não é sócio poderá comprar ingresso através do site ingresso.cruzeiro.com.br para todos os setores que ainda estiverem abertos ao preço da inteira e da meia, mediante disponibilidade.

Caso o seu ingresso tenha algum problema, será necessário ir até as bilheterias do estádio de 18h até 15 minutos após o início do segundo tempo da partida.

VALORES DOS INGRESSOS – JOGO AVULSO

- ARQUIBANCADA

Inteira: R$ 40,00 / Meia: R$ 20,00

- SETOR ESPECIAL PREMIUM

Inteira: R$ 50,00 / Meia: R$ 25,00

A torcida visitante terá a entrada destinada ao Portão 3 – Setor Especial VISITANTE pelo valor de R$ 50,00 a inteira e R$ 25,00 a meia.

Portões disponíveis na partida:

CRUZEIRO

Arquibancada: Portão 1

Arquibancada: Portão 2

Setor Especial Premium: Portão 4

VISITANTE

Setor Especial: Portão 3

LEI MUNICIPAL DE GRATUIDADE

Os torcedores poderão retirar o ingresso de gratuidade para menores de 12 anos nas bilheterias da Arena do Jacaré, no domingo (21/05), das 10h às 17h. Os ingressos estarão disponíveis até a capacidade de 1% de cada setor aberto, conforme a legislação municipal. Para retirar o ingresso, o pai ou responsável legal deve comparecer munido do documento de identidade* da criança, CPF* da criança e seu próprio documento* e portando o ingresso que tenha comprado para si. A gratuidade só será fornecida no mesmo setor do ingresso do pai ou responsável legal.

* É aceito documento oficial ou cópia autêntica.

* Para representar o menor, o responsável precisa estar com carteira de identidade ou certidão de nascimento do menor e algum documento dele com foto para comprovar o parentesco de pai ou mãe. Caso contrário, para ser o responsável legal, precisa estar munido da documentação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069/1990.

Da Redação com Cruzeiro Esporte Clube