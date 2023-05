Atlético-MG vence Coritiba de virada e dorme no G4 do Brasileirão

O Atlético-MG se aproveitou da superioridade em número de jogadores em grande parte do segundo tempo da partida contra o Coritiba e venceu de virada, por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk marcou o gol da vitória deste sábado (20), aos 45 minutos, em cobrança de pênalti. Na etapa inicial, o Coxa abriu o placar com Robson, também de pênalti, aos 12. Hyoran deixou tudo igual aos 36, batendo falta.

Foto: Pedro Souza/ Atlético

Depois da partida, torcedores do Coritiba brigaram nas arquibancadas do estádio Couto Pereira e entraram em confronto com a Polícia Militar. O time segue sem vencer na Série A e agora cai para a lanterna, com dois pontos, ultrapassado pelo América-MG, que superou o Fortaleza por 2 a 1, no Independência, em Belo Horizonte. Já o Atlético-MG emplaca o quarto triunfo no Brasileirão, vai a 13 pontos e sobe provisoriamente para o quarto lugar.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1X2 ATLÉTICO-MG

- Data: 20 de maio de 2023, domingo

- Horário: 18h30 (de Brasília)

- Duração: 102 minutos (50 + 52)

- Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR

- Competição: Campeonato Brasileiro - 7ª rodada

- Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

- Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

- VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gols: Robson, aos 12/1ºT (Coritiba); Hyoran, aos 36/1ºT; Hulk, aos 45/2ºT (Atlético-MG)

Cartões amarelos: Liziero, Natanael, Robson (Coritiba); Igor Gomes, Patrick, Hyoran, Hulk, Vargas, Saravia (Atlético-MG)

Cartões vermelhos: Zé Roberto - dois amarelos (Coritiba); Mauricio Lemos - dois amarelos (Atlético-MG)

CORITIBA

Luan Polli; Natanael (Marcos Vinícius, aos 19/2ºT), Henrique, Bruno Viana, Jhon Chancellor (Boschilia, aos 46/2ºT) e Jamerson; Liziero (Junior Urso, aos 29/2ºT), Bruno Gomes e Marcelino Moreno (William Pottker, aos 29/2ºT); Zé Roberto e Robson (Kaio César, aos 20/2ºT).

Técnico: Antônio Carlos Zago

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Dodô (Rubens, aos 14/2ºT); Edenílson (Cadu, aos 34/2ºT), Igor Gomes (Battaglia, no intervalo), Patrick (Zaracho, no intervalo) e Hyoran (Pavón, aos 14/2ºT); Vargas e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet

Coritiba x Atlético-MG: gols e lances importantes

O Atlético-MG teve oito mudanças em relação à vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, quarta-feira (17), no Mineirão, pela Copa do Brasil. Paulinho, autor dos dois gols, permaneceu em Belo Horizonte tratando cansaço muscular. Mariano, Nathan Silva, Jemerson, Rubens, Battaglia, Zaracho e Pavón ficaram no banco no Paraná. O técnico Eduardo Coudet colocou Saraiva, Bruno Fuchs, Lemos, Dodô, Igor Gomes, Edenílson e Vargas.

Quando a bola rolou, o Galo ficou com a posse, porém sem agilidade para envolver o adversário. O Coritiba, por outro lado, mostrou-se mais agudo nos primeiros minutos da partida. Aos 9’, Bruno Gomes experimentou de fora da área, e Everson teve dificuldades para segurar. No lance seguinte, Liziero cruzou da esquerda, e a bola bateu no braço de Hyoran. Pênalti. Robson chutou forte, entre o centro da baliza e o canto direito de Everson, e fez 1 a 0 aos 12 minutos.

O Atlético-MG detinha a posse de bola - 62%, segundo o SofaScore -, mas demonstrava lentidão na transição para o ataque, permitindo assim a recomposição do Coritiba. A primeira oportunidade só veio aos 28, com Vargas, que bateu forte e exigiu defesa de Luan Polli. Aos 35’, Hulk foi derrubado na esquerda e conseguiu uma falta. Hyoran cobrou com efeito, a bola resvalou no meio do caminho na disputa de Lemos com Chancellor e balançou a rede: 1 a 1. A arbitragem deu gol ao meio-campista alvinegro.

Coudet modifica equipe

No intervalo, Coudet trocou Igor Gomes e Patrick, ambos amarelados, por Battaglia e Zaracho. Na volta do segundo tempo, o Atlético-MG poderia ter virado o placar aos 7 minutos, em contra-ataque puxado por Hulk. O camisa 7, contudo, demorou a decidir a jogada e chutou a bola na defesa do Coritiba. Aos 9, o Coxa se complicou ao ter Zé Roberto expulso pelo segundo cartão amarelo por cometer falta em Mauricio Lemos.

Aproveitando-se da superioridade de jogadores, Coudet fez mais mexidas no Galo: Rubens e Pavón substituíram Dodô e Hyoran. O Coritiba também ajustou a equipe, sobretudo em relação aos pendurados com dois cartões. Zago tirou Natanael e Robson e colocou Marcos Vinícius e Kaio César.

Aos 23, os donos da casa quase passaram à frente no marcador em duas finalizações de Bruno Gomes. Primeiro, ele soltou a bomba do meio da rua em cobrança de falta, e Everson espalmou. Depois, em cobrança de escanteio, o volante cabeceou da entrada da área e acertou o travessão.

Pressão e gol do Atlético-MG

Passado o sufoco, o Atlético-MG retomou o domínio, intensificou a troca de passes no ataque e registrou 75% de posse, conforme o SofaScore. Uma boa chance veio em falha de Marcos Vinícius, defensor do Coritiba: Zaracho apanhou o rebote na entrada da área e arrematou com força no canto direito para grande defesa de Luan Polli. O goleiro coxa-branca ainda esbanjou segurança ao encaixar duas tentativas de Hulk e uma de Vargas.

O Coritiba se segurava bravamente até os 43 minutos, quando Marcos Vinícius se atrapalhou ao tentar tirar a bola da grande área e fez pênalti em Vargas. No lance, Mauricio Lemos, zagueiro do Atlético-MG, estranhou-se com Henrique, reclamou com a arbitragem e tomou o segundo cartão amarelo. A expulsão do zagueiro só não foi tão prejudicial ao Galo porque Hulk deslocou Luan Polli, aos 45’, e fez 2 a 1.

Próximos jogos do Coritiba

Cuiabá x Coritiba - sábado, 27/5, às 18h30, na Arena Pantanal, pela 8ª rodada da Série A

Palmeiras x Coritiba - domingo, 4/6, às 18h30, no Allianz Parque, pela 9ª rodada da Série A

Próximos jogos do Atlético-MG

Atlético-MG x Athletico-PR - terça-feira, 23/5, às 19h, no Mineirão, pela fase de grupos da Copa Libertadores

Atlético-MG x Palmeiras - domingo, 28/5, às 18h30, no Mineirão, pela 8ª rodada da Série A

