Cruzeiro enfrenta o Cuiabá hoje na Arena do Jacaré buscando a vice-liderança

O Cruzeiro enfrentará o Cuiabá hoje na Arena do Jacaré, em um confronto pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Pepa, o jogo é encarado como mais uma final, visando manter a regularidade no campeonato. A partida adquire importância extra, pois em caso de vitória, o Cruzeiro subirá para a vice-liderança e se consolidará no desejado G-4.

Goleiro Rafael Cabral — Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A torcida do Cruzeiro, conhecida como China Azul, comparecerá em bom número ao estádio, que foi escolhido para sediar o jogo devido a um show realizado no Mineirão no fim de semana, e o América não disponibilizou o Independência. Até o momento, 13.500 ingressos foram vendidos e a expectativa é de um público de 20 mil pessoas.

O Cruzeiro, atualmente na sexta posição com 12 pontos, enfrentará um Cuiabá em situação delicada, ocupando a 18ª colocação com apenas quatro pontos. Apesar das diferenças de momento, o Cruzeiro não espera um jogo fácil. O goleiro Rafael Cabral ressalta que todos os jogos são difíceis e que cada partida é uma final para buscar os pontos e realizar o sonho do time.

A equipe que entrará em campo não deve apresentar novidades em relação ao empate por 1 a 1 contra o Grêmio, no meio da semana, pela Copa do Brasil. O meio-campo Mateus Vital continuará fora devido a uma lesão muscular na coxa direita sofrida na derrota para o Fluminense por 2 a 0. Com isso, a formação do meio-campo deverá ser composta por Wallisson, Neto Moura e Ramiro.

da redação