Bela Vista promove peneira de futebol em Sete Lagoas

Com o propósito de dar oportunidades para os jovens e em busca de novos talentos do futebol de Sete Lagoas e região, a Diretoria do Bela Vista informa que será realizada uma peneira Sub-15 e Sub-17 no próximo sábado, dia 27 de maio, às 08:30h no Estádio Santa Luzia (Campo do Bela Vista). Os candidatos devem se apresentar no campo no horário marcado levando documento de identidade, calção, meião e chuteira.

Estádio Santa Luzia, o Campo do Bela Vista. Foto: Google Street View.

Se o sonho dos garotos e de seus familiares é chegar a um clube profissional, o DNA do Bela Vista é totalmente voltado para a formação de atletas e, acima de tudo, de cidadãos de bem. É natural que muitos insistam em buscar no futebol o caminho para a transformação social. O Bela Vista espera ajudar, como sempre fez!

Programação da Peneira do Bela Vista:

Categorias: Sub-15 e Sub-17

Sábado, 27 de maio, às 08:30 da manhã.

Atenção: É necessário levar documento de identidade, calção, meião e chuteira.

Local:

Em breve, serão anunciadas várias novidades para as categorias de base do clube, que passam por profundas atualizações sob o comando do Presidente Wagner Augusto Oliveira, o Wagner Leitoa.

O Presidente comentou sobre essa nova fase do BV: “O Bela Vista tem uma tradição enorme, faz parte do patrimônio social, cultural e esportivo de Sete Lagoas. O que pretendemos fazer, a partir de agora, é potencializar esta magnífica instituição esportiva que faz parte da nossa história!”

Da Redação com Bela Vista FC