Brasileirão: Cruzeiro joga mal e perde para o Cuiabá em Sete Lagoas

A noite fria e apática em Sete Lagoas refletiu bastante o que foi a atuação do Cruzeiro nesta segunda-feira (22/5), diante do Cuiabá, na Arena do Jacaré. O time celeste perdeu por 1 a 0 para o Dourado, pela sétima rodada, e desperdiçou uma 'chance de ouro' de subir para a segunda posição do Campeonato Brasileiro.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Deyverson marcou o único gol da partida, que teve domínio dos mato-grossenses em quase todo o confronto. A Raposa só ganhou força após as alterações do técnico Pepa no segundo tempo. Apesar dos esforços na reta final, o Cuiabá conseguiu segurar a pressão e saiu de Minas Gerais com os três pontos.

Essa derrota manteve o Cruzeiro no quinto lugar da tabela, com 12 pontos. Os mineiros têm quatro vitórias e três derrotas na competição. Já o Cuiabá chegou aos 7 pontos e subiu para a 14ª posição. A equipe treinada por Antônio Oliveira venceu dois jogos, empatou um e perdeu quatro nesta Série A.

FICHA TÉCNICA

- Data do jogo: 22 de maio de 2023, segunda-feira

- Horário: 20h (horário de Brasília)

- Duração: 105 minutos (51 + 54)

- Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas

- Público: 15.722

- Competição: Série A do Campeonato Brasileiro

- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa (FIFA/RJ) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

- VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

- Cartões amarelos: Gilberto (Cruzeiro); Fernando Sobral, Denilson e Wellington Silva (Cuiabá)

- Gol: Deyverson (36º/1T, 1-0)

Cruzeiro: Rafael Cabral; William (Igor Formiga, aos 15/º2T), Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Daniel Junior, aos 41º/2T), Ramiro (Wallisson, aos 16/º2T) e Neto Moura (Gilberto, no intervalo); Bruno Rodrigues, Wesley (Nikão, aos 15/º2T) e Henrique Dourado. Técnico: Pepa.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon e Rikelme (PK, aos 45º/2T); Fernando Sobral, Raniele e Denilson (Ronald Lopes, aos 36º/2T); Jonathan Cafú (Ceppelini, aos 45º/2T), Wellington Silva (Iury Castilho, aos 30/2ºT) e Deyverson (Isidro Pitta, aos 36º/2T). Técnico: Antônio Oliveira.

Cruzeiro x Cuiabá: gols e lances importantes

O primeiro lance de perigo da partida foi levado pelo atacante Deyverson, do Cuiabá, aos 14 minutos. Jonathan Cafu acertou um bom passe para o camisa 16, que conseguiu se infiltrar e surpreender a defesa celeste. Na sequência, ele cortou para a esquerda e chutou rasteiro em cima da marcação.

Já o Cruzeiro tentou arriscar chutes de fora da área na primeira metade da etapa inicial. Sem conseguir levar grande pressão ao Dourado, os mineiros buscaram alternativas em arremates de média ou longa distância. Filipe Machado também teve uma oportunidade, mas a principal saiu dos pés de Wesley, aos 27'.

Melhor no jogo, o Cuiabá abriu o placar aos 36', após uma sequência de oportunidades desperdiçadas. O volante Fernando Sobral limpou a marcação no lado direito e cruzou para Deyverson, que cabeceou para o fundo da rede: 1 a 0.

O segundo tempo também começou com domínio do Dourado. Em atuação bastante abaixo da média, o Cruzeiro não fez valer a presença da torcida estrelada na Arena do Jacaré e voltou do intervalo muito sufocado pelo adversário. Polêmico, Deyverson seguiu como destaque.

Aos 15', Pepa fez três alterações no time que surtiram efeito no setor ofensivo. Wallisson, que substituiu Ramiro, entrou desempenhando bom papel no meio de campo e também no ataque. O jogador teve duas chances de marcar: uma com os pés e outra de cabeça.

Mesmo com uma melhora nos 30 minutos finais, o Cruzeiro não conseguiu chegar ao gol e saiu derrotado de Sete Lagoas. Na pior atuação sob o comando de Pepa, a Raposa foi instável defensivamente, deixando grandes espaço para um adversário que ocupava a zona de rebaixamento, e voltou a bater de frente com seus problemas para concluir jogadas. As finalizações ruins já haviam sido motivo o principal motivo para as derrotas para o Náutico, na Copa do Brasil, e o Fluminense, no Brasileirão.



Próximos jogos do Cruzeiro



Flamengo x Cruzeiro, pelo Brasileirão, no Rio de Janeiro (Maracanã) - 27 de maio (sábado), às 18h30 (horário de Brasília).

Cruzeiro x Grêmio, pelas oitavas da Copa do Brasil, em Belo Horizonte (Mineirão) - 31 de maio (quarta-feira), às 20h (horário de Brasília).

Próximos jogos do Cuiabá



Cuiabá x Coritiba, pelo Brasileirão, em Cuiabá (Arena Pantanal) - 27 de maio (sábado), às 18h30 (horário de Brasília).

Goiás x Cuiabá, pelo Brasileirão, em Goiânia (Estádio da Serrinha) - 4 de junho (domingo), às 18h30 (horário de Brasília).

Da Redação com Superesportes