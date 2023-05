Polícia espanhola prende 7 suspeitos por ataques racistas contra Vinícius Junior

Três suspeitos foram presos pela polícia espanhola devido a ataques racistas contra Vinícius Júnior durante uma partida de futebol. O jogador brasileiro tem sido frequentemente alvo de ataques racistas na Espanha. Além disso, outras quatro pessoas foram presas anteriormente por simularem o enforcamento de Viní no final de janeiro deste ano. As denúncias feitas pelo jogador trouxeram à tona questões sobre a necessidade de punições mais severas e a responsabilidade dos clubes, patrocinadores e emissoras de televisão.

Foto: Reprodução/Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images

Nesta terça-feira (23), a polícia espanhola deteve três suspeitos acusados de cometer ataques racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior, antes e durante a partida entre Valencia e Real Madrid, na cidade de Valência, na Espanha. As idades dos detidos variam entre 18 e 21 anos.

Mais cedo, outras quatro pessoas, com idades entre 19 e 24 anos, foram presas sob suspeita de terem simulado o enforcamento do jogador brasileiro com um boneco em uma ponte em Madri. O incidente ocorreu no final de janeiro, antes de um confronto entre Atlético de Madrid e Real Madrid.

🚩Estas son las imágenes de la detención de los 4 arrestados por #delitodeodio contra el jugador de #fútbol @vinijr



Tienen 19, 21, 23 y 24 años. Varios fueron identificados durante partidos de alto riesgo en dispositivos de @policia para la prevención de violencia en el deporte pic.twitter.com/X8jaGrZHRe — Policía Nacional (@policia) May 23, 2023

De acordo com as autoridades, três dos quatro suspeitos presos em relação aos incidentes ocorridos na capital espanhola são membros da torcida organizada "Frente Atlético".

Ataques recorrentes

Vinícius Júnior tem sido alvo de casos sistemáticos de racismo em vários estádios e cidades da Espanha. O mais recente e generalizado ocorreu no domingo (21) em Valência.

O jogador brasileiro compartilhou uma compilação desses crimes de ódio em suas redes sociais e pressionou as autoridades por punições mais severas. Vinícius também questionou os patrocinadores e as redes de televisão que transmitem a La Liga.

"O problema é gravíssimo e comunicados não funcionam mais. Me culpar para justificar atos criminosos também não", completou o jogador brasileiro, expressando sua frustração com a situação.

As denúncias do atleta levantaram questões sobre a necessidade de criminalizar os responsáveis por atos racistas e aplicar punições esportivas aos clubes envolvidos. Além disso, questionou-se o motivo pelo qual os patrocinadores não estão cobrando medidas da La Liga, e as emissoras de televisão continuam transmitindo esses incidentes a cada fim de semana.

Da redação