Atlético-MG vence o Athletico-PR e reage na Libertadores

Teve emoção até o fim! Com dois gols de Paulinho, o Atlético-MG virou sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, na noite desta terça-feira (23/5), no Mineirão, em Belo Horizonte. O resultado deu nova esperança ao Galo na fase de grupos da Copa Libertadores. No duelo arrepiante no Gigante da Pampulha, Alex Santana marcou para o Furacão.

Foto: Pedro Souza/Atlético

FICHA TÉCNICA

- Data: 23 de maio de 2023, terça-feira

- Horário: 19h (de Brasília)

- Duração: 48 + 50 (98 minutos)

- Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

- Competição: Copa Libertadores - quarta rodada da fase de grupos

- Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

- Assistentes: Dionísio Ruiz (COL) e Sebastian Vela (COL)

- VAR: Angelo Hermosilla (CHI)

- Gols: Alex Santana, aos 5' do 2°T; Paulinho, aos 23' do 2°T e aos 42' do 2°T

- Cartões amarelos: Rodrigo Battaglia, Mariano, Pavón, Paulinho; Thiago Heleno, Pablo, David Terans, Madson, Canobbio

Atlético-MG: Everson; Mariano (Saravia, aos 17' do 2°T), Nathan Silva, Jemerson e Rubens (Patrick, aos 17' do 2°T); Rodrigo Battaglia, Pavón (Vargas, aos 37' do 2°T), Zaracho e Hyoran (Igor Gomes, aos 17' do 2°T); Paulinho (Edenilson, aos 43' do 2°T) e Hulk.

Técnico: Eduardo Coudet



Athletico-PR: Bento; Madson, Pedro Henrique (Matheus Felipe, aos 40' do 2°T), Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura, Erick (Alex Santana, aos 42' do 1°T) e Christian (Vitor Bueno, aos 22' do 2°T); Canobbio, Pablo (Willian, aos 39' do 2°T) e Vitor Roque (Cuello, no intervalo).

Técnico: Paulo Turra

Atlético-MG x Athletico-PR: gols e lances importantes

O duelo teve um início bastante equilibrado no Mineirão, com entradas duras no meio-campo e alternâncias na posse de bola. A primeira finalização veio aos 8 minutos, com chute fraco de Hulk, rasteiro, de fora da área, para defesa segura de Bento.

Aos 15 minutos, a primeira grande chance. Após trama pelo meio, Hulk encontrou belo passe por cima para Paulinho. Pressionado, o camisa 10 finalizou à meia altura para boa defesa de Bento. Pouco depois, em jogada pela direita, Paulinho teve nova oportunidade em finalização travada pela zaga.

Com o decorrer do tempo, o Athletico-PR conseguiu corrigir o espaçamento entre os setores e passou a proteger melhor a própria área. O Atlético-MG, por sua vez, tinha cada vez mais dificuldades de progredir em campo e se via irritado pela marcação de faltas do árbitro Wilmar Roldán.

Muitos minutos se passaram sem oportunidades de gol. Nos instantes finais, o Galo intensificou a pressão no ataque em busca de abrir o placar. Paulinho voltou a finalizar, mas novamente parou em Bento. Houve também um contra-ataque perigoso do Furacão, mas a primeira etapa terminou mesmo igualada.

Logo aos 4 minutos do segundo tempo, o Atlético-MG criou sua melhor chance na partida. Com liberdade no meio, Hulk acionou Hyoran em profundidade, com liberdade para finalizar. De esquerda, o meia-atacante finalizou rasteiro, atingindo a trave do Athletico-PR.

No entanto, instantes depois, em jogada pela direita, foi o Furacão quem abriu o placar no Mineirão. Após defesa de Everson em chute de Christian, a bola sobrou para Alex Santana, que só teve o trabalho de empurrar para as redes: 1 a 0.

O Galo se lançou ao ataque em busca do empate. Rubens, com chute potente de fora da área, forçou boa intervenção de Bento. O jogo ganhava em tensão à medida que o Atlético-MG cometia mais erros, com estresse constante também nas arquibancadas.

Até que, aos 23 minutos, Paulinho demonstrou oportunismo na área. O camisa 10 aproveitou a sobra de uma jogada na área para deslocar Bento e balançar as redes para o time mineiro: 1 a 1.

O camisa 10 voltou a demonstrar sua estrela. Já aos 42' do 2°T, o atacante aproveitou falta milimetricamente cobrada por Igor Gomes para desviar de cabeça e desempatar a partida, levando os torcedores à loucura no Mineirão: 2 a 1.



Vitória fundamental para as pretensões do Atlético-MG, que ainda tem dois jogos fora de casa para tentar buscar a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores.

Próximos jogos do Atlético-MG

Atlético-MG x Palmeiras - domingo (28/5), às 18h30, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Corinthians x Atlético-MG - quarta-feira (31/5), às 21h30, na Neo Química Arena, em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Próximos jogos do Athletico-PR

Athletico-PR x Grêmio - sábado (27/5), às 16h, na Arena da Baixada, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Botafogo x Athletico-PR - quarta-feira (31/5), às 21h30, no Nilton Santos, em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Da Redação com Superesportes