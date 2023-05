Vini Jr. recebe forte apoio do Real Madrid e da torcida durante partida da La Liga em jogo desta quarta

Mesmo sem entrar em campo com a camisa do Real Madrid nesta quarta (24), contra o Rayo Vallecano, o atacante brasileiro Vinícius Júnior recebeu apoio do clube e da torcida merengue no Santiago Bernabéu, casa do Real, por conta de mais um ataque racista que o jogador sofreu na última rodada da La Liga.

Vini Jr. não foi relacionado no jogo seguinte ao racismo sofrido em Valencia, mas recebeu grande apoio (Divulgação/Real Madrid)

No setor atrás de um dos gols do Bernabéu, que está fechado por conta da reforma no estádio, a torcida do Real Madrid estendeu uma grande faixa com os dizeres “Vinícius somos todos. Basta já”, em alusão ao racismo que o brasileiro vem sofrendo nos jogos na Espanha.

No gramado, o Real Madrid seguiu a mesma ideia. Todos os jogadores do clube entraram em campo utilizando a camisa de Vinícius Jr, com o número 20 e o nome dele nas costas. Aos 20 minutos de jogo, em alusão ao número da camisa do brasileiro, a torcida merengue se levantou e aplaudiu, em mais uma demonstração de apoio à Vini, que estava em uma das tribunas do estádio.

Na terça (23), Vini Jr. já havia recebido apoio em campo do também brasileiro Raphinha, que atua no Barcelona, rival do Real Madrid. O Brasil marcou um gol na derrota do Barça e tirou a camisa, que tinha os dizeres: “Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Tmj Vini”. O astro do Real agradeceu nas redes sociais.

Com Hoje em Dia