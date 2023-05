Corrida do Democrata: Inscrições de primeiro lote acabam em breve!

A Corrida do Democrata está se aproximando e os atletas têm uma oportunidade única para garantir suas inscrições no primeiro lote. Restam apenas alguns dias para aproveitar o valor promocional de R$ 55, válido até o próximo dia 31 de maio. A partir de 1º de junho, o valor das inscrições aumentará para R$ 75. Com percursos de 3km, 5km ou 10km, a corrida promete atrair corredores de todas as idades em busca de desafio e diversão. Além disso, os organizadores preparam uma série de brindes e atrações especiais para os participantes. Não perca tempo e garanta sua inscrição no site do Democratas.

Imagem: Divulgação/Democratas

Até o fim desta quinta-feira (25), a Corrida do Democrata já registrou 481 inscrições confirmadas. Quando atingirmos a marca de 500 atletas inscritos, a organização realizará um sorteio de um tênis de corrida da marca Nike. A expectativa é receber 1.000 corredores de todas as idades, que poderão caminhar 3 km, correr 5 km ou 10 km. Além disso, haverá uma corrida kids ao redor do gramado para as crianças se divertirem.

A organização do evento é compartilhada entre Democrata, Secretaria Municipal de Esportes e Grupo UAI. Além da corrida, haverá shows em uma ampla área de alimentação no hall de entrada da Arena. "Estamos trabalhando para proporcionar uma manhã de atividade física e diversão para toda a família", informa um dos organizadores, Marcelo Paiva.

Diversos parceiros já estão confirmados e irão contribuir com o kit que será entregue aos atletas. "Além de uma camisa de poliamida muito bonita, os participantes receberão vários brindes no kit da corrida", adianta Paiva.

Ainda há cotas de patrocínio disponíveis para aqueles que desejam apoiar o evento. Os interessados podem entrar em contato com a organização pelo telefone 3153-0802 ou pelo e-mail contato@democratajacare.com.br.

Para se inscrever, clique aqui.

Da redação com Democratas