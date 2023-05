Reencontro no Maracanã: Flamengo e Cruzeiro se enfrentam em duelo de gigantes; saiba onde assistir

Cruzeiro e Flamengo se reencontrarão, mais de três anos depois, em momentos semelhantes desde o último confronto, em setembro de 2019, quando o Rubro-Negro venceu a Raposa por 2 a 1 no Mineirão, com gols de Gabriel Barbosa e Arrascaeta.

A última vez que os times jogaram foi há 3 anos no Maracanã, e o time rubro-negro venceu por 2 a 1 — Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

A equipe da casa vem de um empate fora de casa contra o Ñublense pela Libertadores, mas sentiu como uma derrota. Isso porque uma vitória teria permitido ao Flamengo diminuir a diferença para o líder Racing, mas o resultado de 1 a 1 no Chile complicou ainda mais as coisas para a equipe de Sampaoli no Grupo A. O time carioca agora corre o risco de não avançar para o próxima fase da competição. O Maracanã lotado servirá de termômetro para o desempenho do Flamengo. Os ingressos destinados à torcida do Cruzeiro também têm sido muito procurados, com a torcida China Azul prometendo invadir o Maracanã.

O Cruzeiro, por outro lado, vem de uma derrota na sétima rodada do Brasileirão. A partida, que poderia ter elevado a Raposa ao segundo lugar, empurrou-a para o quinto lugar. Jogando em Sete Lagoas devido a problemas com os estádios Mineirão e Independência, o Cabuloso sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, na Arena do Jacaré.



Uma importante adição defensiva para o Cruzeiro é Mateus Vital, que se recuperou de uma lesão no adutor e treinou normalmente com o time nesta semana. No entanto, a quinta-feira (25 de maio) trouxe notícias terríveis para o técnico português Pepa. Durante o treino, o meio-campista Ramiro sofreu uma grave lesão no joelho. Exames subsequentes confirmaram o diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco lateral, descartando o jogador para a temporada. Com a lesão de Ramiro, Pepa perde todo o meio-campo que iniciou a jornada no Brasileirão como titular.

Sem Richard, afastado por envolvimento na operação Penalidade Máxima 2, e com Ramiro lesionado, o treinador português só pode contar com Vital, única opção que resta do trio, que também regressa de lesão. Lá na frente, fica a dúvida sobre quem vai ocupar a posição de ataque principal. Dourado e Gilberto vêm se alternando no time titular, com destaque para Ceifador na última partida, que terminou com derrota do Cruzeiro para o Cuiabá.

O Flamengo busca uma vitória contra o Cruzeiro para recuperar a confiança perdida após uma partida no Chile. O cansaço após a viagem pode influenciar nas decisões de seleção do técnico Sampaoli. Matheuzinho e Everton Ribeiro estão praticamente descartados, mas Arrascaeta e Matheus França treinaram sem problemas e podem fortalecer o time. Léo Pereira participou das atividades e não deve ter problemas.

A partida será realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e está marcada para as 18h30. O jogo será transmitido pelas rádios FM O Tempo 91,7 e Rádio Itatiaia, além dos canais Premiere, Globoplay e Prime Video.

Da redação com O Tempo