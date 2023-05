Cruzeiro anula o Flamengo, mas perde gols e empata no Maracanã pelo Brasileirão

Faltou capricho ao Cruzeiro na noite deste sábado (27), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. O time jogou melhor e anulou o Flamengo, mas perdeu chances demais e ficou no empate em 1 a 1. Marllon fez o gol celeste, e Ayrton Lucas igualou.

Foto: Staff Cruzeiro

Os dois times chegam a 13 pontos na beira do G4 do Brasileirão e desperdiçam a chance de dormir na vice-liderança. Agora o desafio é pela Copa do Brasil: o Flamengo tem clássico contra o Fluminense, e o Cruzeiro recebe o Grêmio. Os dois confrontos estão empatados, e quem vencer se classifica.



FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 1 CRUZEIRO

- Data do jogo: 27 de maio de 2023, sábado

- Horário: 18h30 (de Brasília)-

- Duração: 103 minutos (52 - 51)

- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

- Público total: 65.270 pessoas (61.094 pagantes)

- Renda: R$ 3.669.392,50

- Competição: Campeonato Brasileiro, oitava rodada

- Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

- Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

- Cartões amarelos: Thiago Maia, Gabigol, Gerson, Ayrton Lucas (Flamengo); Wesley, Rafael Cabral, William, Matheus Jussa (Cruzeiro)

Gols: Marlon, aos 5/1°T (0-1); Ayrton Lucas, aos 33/1°T (1-1)

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley França, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia (Victor Hugo), Gerson e Matheus França (Everton Cebolinha); Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Igor Formiga (William), Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon; Filipe Machado, Wallisson (Matheus Jussa) e Neto Moura (Mateus Vital); Wesley (Stênio), Bruno Rodrigues e Gilberto (Henrique Dourado). Técnico: Pepa.

Flamengo x Cruzeiro: gols e lances importantes

5 minutos: Marlon abriu o placar com um chutaço após linda jogada do Cruzeiro, que teve assistência de calcanhar de Bruno Rodrigues.

20 minutos: Gabigol teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, mas perdeu. Acertou a trave e colocou o pé para fazer no rebote, o que é proibido pelas regras do jogo.

33 minutos: Wesley escapou muito bem da marcação de Marlon, cruzou e viu Ayrton Lucas entrar na segunda trave para empatar o jogo.

22’ do 2°T: Stênio escapou pela direita, saiu de David Luiz e só parou em ótima defesa de Matheus Cunha.



42’ do 2°T: O Cruzeiro passou mais de dois minutos no ataque, envolvendo e procurando o espaço até o cruzamento desviado por Dourado sobrar limpo para William na direita, mas o chute subiu demais.

Cruzeiro anula o Fla e leva mais perigo



O resultado poderia ter sido melhor para o Cruzeiro, que foi seguro defensivamente e criou bastante no segundo tempo. Henrique Dourado errou uma finalização, e Filipe Machado e Bruno Rodrigues pararam em defesas de Matheus Cunha. Do outro lado, o Flamengo só chegou nos acréscimos. Com um pouco mais de capricho, a Raposa teria saído do Maracanã com a vitória.



Torcida do Flamengo canta 'time sem vergonha'

Após o jogo, em protesto, a torcida do Flamengo cantou "time sem vergonha" para a equipe. Os xingamentos também estiveram direcionados para o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Além disso, os rubro-negros também pediram "raça" e "disposição" para o elenco.

Vini Jr ganha mosaico do Fla e recebe apoio das duas torcidas



A torcida do Flamengo demonstrou apoio a Vini Jr no Maracanã, antes de jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Além de um mosaico preparado para o Garoto do Ninho, com a frase "Todos com Vini Jr", o estádio cantou o nome do jogador do Real Madrid, vítima de racismo na Espanha. Durante o período, as torcidas de Flamengo e Cruzeiro cantaram o nome do jogador nas arquibancadas do Maracanã.

CBF em campanha contra o racismo

A CBF também está em campanha após o caso de Vini Jr na Espanha, com o slogan "Com racismo não tem jogo". Assim que o árbitro Luiz Flávio de Oliveira deu o apito inicial, os jogadores das duas equipes se sentaram em campo por cerca de 30 segundos em protesto contra o racismo. A entidade foi consultada por lideranças de todos os clubes da Série A e deu seu aval ao movimento, inclusive com apoio pessoal do presidente Ednaldo Rodrigues.

Próximos jogos do Flamengo

1°/junho - Flamengo x Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil

5/junho - Vasco da Gama x Flamengo, pela nona rodada do Brasileirão

Próximos jogos do Cruzeiro

31/maio - Cruzeiro x Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil

3/junho - Cruzeiro x Atlético-MG, pela nona rodada do Brasileirão

Da Redação com Superesportes