Atlético-MG empata com Palmeiras no Mineirão e volta ao G-4 do Brasileiro

Mineirão lotado, alta tensão e dois dos elencos mais caros do futebol nacional reunidos. Na noite deste domingo (28/5), Atlético-MG e Palmeiras fizeram um dos confrontos mais esperados do Campeonato Brasileiro. Num duelo equilibrado em campo e nas estatísticas, as equipes ficaram no empate por 1 a 1, pela oitava rodada.

Foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Com o resultado, o Atlético-MG chega aos 14 pontos e assume a quarta colocação. Já o Palmeiras, com 16, continua na vice-liderança.

Mesmo fora de casa, o time do técnico Abel Ferreira foi mais perigoso desde o início. Criou uma série de oportunidades na etapa inicial e chegou a marcar um golaço com Rony, de puxeta, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Após bobeada de Gustavo Gómez, o Atlético-MG abriu o placar ainda na etapa inicial em um belíssimo gol de Pavón. Na etapa complementar, o Palmeiras buscou a igualdade com Dudu, de cabeça.

O equilíbrio no placar se refletiu nos números. Atlético-MG e Palmeiras praticamente se equivaleram na maioria dos dados ofensivos, como posse de bola (53% a 47% para o Galo), finalizações (nove a 12) e precisão nos passes (88% a 89%).

FICHA TÉCNICA

- Data: 28 de maio de 2023, sábado

- Horário: 18h30 (de Brasília)

- Duração: 50 + 50 (100 minutos)

- Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

- Competição: Campeonato Brasileiro - oitava rodada

- Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

- Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

- VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

- Gols: Pavón, aos 44' do 1ºT (ATL); Dudu, aos 6' do 2ºT (PAL)

- Cartões amarelos: Gabriel Menino, Nathan Silva, Pavón, Zaracho, Eduardo Coudet, Raphael Veiga e Vanderlan

- Público: 53.236 torcedores

- Renda: R$ 2.199.727,10

Atlético-MG: Everson; Mariano (Saravia, aos 35' do 2ºT), Nathan Silva, Jemerson e Rubens (Igor Gomes, aos 31' do 2ºT); Rodrigo Battaglia, Pavón, Zaracho e Hyoran (Patrick, aos 23' do 2ºT); Paulinho e Hulk.

Técnico: Eduardo Coudet



Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke, aos 34' do 2ºT), Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos, aos 18' do 2ºT) e Raphael Veiga (Jhon Jhon, aos 31' do 2ºT); Artur, Dudu (Breno Lopes, aos 18' do 2ºT) e Rony (Endrick, aos 35' do 2ºT).

Técnico: Abel Ferreira

Atlético-MG x Palmeiras: gols e lances importantes

Mesmo diante de um Mineirão lotado com a torcida adversária, o Palmeiras deu as cartas no início do jogo. Nos primeiros 15 minutos, o time visitante empilhou chances e até marcou um golaço de puxeta com Rony - mas o lance foi invalidado por impedimento milimétrico.

Aos poucos, o Atlético-MG conseguiu equilibrar a posse de bola, mas seguia inofensivo ao gol defendido por Weverton.

A primeira grande chance alvinegra foi só aos 33 minutos: Battaglia aproveitou rebote em cobrança de escanteio e finalizou forte, mas parou em boa defesa do goleiro palmeirense.

Aos 44 minutos, Gustavo Gómez passou mal e foi interceptado por Pavón. O atacante do Atlético-MG deu uma meia-lua no zagueiro palmeirense, cortou o segundo marcador e finalizou para marcar um golaço: 1 a 0.

Na volta para a segunda etapa, não demorou muito até que o Palmeiras transformasse a superioridade em gol.

Aos seis minutos, o canhoto Artur avançou livre pela ponta direita e, com a perna destra, achou Dudu livre no segundo pau. Sem pular, o atacante de 1,66m testou para o fundo das redes: 1 a 1.

Daí em diante, o Atlético-MG e Palmeiras alternaram o domínio da posse, mas o time paulista se manteve mais perigoso.

Aos 35 minutos, Igor Gomes - que entrara havia pouco no lugar de Rubens - apareceu na área para finalizar rasteiro, mas a bola passou rente à trave esquerda palmeirense.

Próximos jogos do Atlético-MG

- Corinthians x Atlético-MG - quarta-feira (31/5), às 21h30, na Neo Química Arena, em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

- Cruzeiro x Atlético-MG - sábado (3/6), às 18h30, no Parque do Sabiá, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro

- Alianza Lima x Atlético-MG - terça-feira (6/6), às 21h, no Estádio Alejandro Villanueva, pela quinta rodada do Grupo G da Copa Libertadores

Próximos jogos do Palmeiras

- Fortaleza x Palmeiras - quarta-feira (31/5), às 19h, no Castelão, em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

- Palmeiras x Coritiba - domingo (4/6), às 18h30, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro

- Palmeiras x Barcelona de Guayaquil - quarta-feira (7/6), às 21h30, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Grupo C da Copa Libertadores

Da Redação com Superesportes