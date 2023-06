Corinthians x Atlético: Galo busca confirmar vantagem e eliminar o Timão da Copa do Brasil

Corinthians e Atlético se enfrentam em um duelo decisivo nesta quarta-feira (31) às 21h30 (horário de Brasília), em São Paulo. A partida será transmitida pela rádio FM O Tempo, TV Globo e Rádio Web Novidade.

No jogo de ida o Galo venceu o Timão por 2x0 — Foto: Pedro Souza/Atlético

O Atlético tem boas chances de alcançar esse objetivo, uma vez que venceu o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil por 2 a 0, no Mineirão. Os dois gol no primeiro confronto garantem ao Galo a vantagem de poder perder por um gol de diferença e ainda se classificar.

Ao longo da história, o Atlético foi eliminado seis vezes em sete duelos contra o Corinthians. A única vez em que conseguiu eliminar o time paulista foi na Copa do Brasil de 2014, e o Galo espera repetir esse feito e avançar para a próxima fase, deixando o Timão para trás. Por sua vez, os corintianos comemoraram as eliminações do Galo em 1990, 1994, 1997, 1999, 2000 e 2002.

O momento atual é diferente. O Galo chega ao confronto com uma sequência de seis jogos sem derrotas, sendo cinco vitórias e um empate na temporada. Já o Corinthians busca recuperar o bom desempenho, e a vitória sobre o Fluminense no último final de semana serviu como combustível para buscar a classificação.

O Atlético viajou para São Paulo sem novos desfalques. O técnico Eduardo Coudet provavelmente manterá a equipe titular, com Pavón, Hulk e Paulinho no ataque. O Galo vem de um empate por 1 a 1 contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro e segue no G-4. São seis partidas consecutivas em 2023 sem perder. A lista de relacionados do Atlético possui apenas ausências já esperadas. Coudet terá uma sequência intensa de jogos e pode até fazer alterações na equipe titular, mas a tendência é manter a força máxima.

A dúvida paira sobre o meio-campo. Igor Gomes que teve boas atuações nas últimas partidas contra Athletico-PR e Palmeiras e pode ser escalado como titular no lugar de Hyoran.

Enquanto o Atlético aposta na força coletiva, demonstrando progresso a cada jogo, bem como nas habilidades individuais de Pavón, Hulk e Paulinho, o Corinthians confia em Róger Guedes como sua principal arma. O atacante tem se destacado ao marcar gols e ser decisivo para o Timão em 2023. Há também grande expectativa em relação a Renato Augusto, que teve participação nos minutos finais do confronto contra o Fluminense e possui chances, embora pequenas, de iniciar como titular. No entanto, é provável que ele comece no banco de reservas e seja acionado ao longo da partida.

Por outro lado, o Corinthians não poderá contar com Paulinho, que se machucou no joelho esquerdo e pode precisar passar por nova cirurgia, já que havia sido operado na mesma região em 2022.

Da redação

Fonte: Ge