Cruzeiro e Grêmio se preparam para mais um confronto histórico pela Copa do Brasil, em busca de uma vaga nas quartas de final do torneio. Com tradição e rivalidade em jogo, as equipes se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, às 20h. Os torcedores ansiosos por essa disputa poderão acompanhar o jogo pelos canais FM O Tempo 91.7 e Prime Vídeo, além da Radio web novidade.

No jogo de ida, a partida terminou empatada por 1 a 1 — Foto: Staff Imagens/Cruzeiro

Nesta quarta-feira, às 20h, o estádio Mineirão em Belo Horizonte será palco de mais um capítulo da tradicional rivalidade entre Cruzeiro e Grêmio. As equipes se encontram pela terceira vez nesta temporada, desta vez pela Copa do Brasil, em busca de uma vaga nas quartas de final e do prêmio de R$ 4,3 milhões para o vencedor.

Com 11 títulos da competição somados, Cruzeiro e Grêmio são considerados grandes protagonistas do torneio e já protagonizaram diversas histórias emocionantes ao longo dos anos. Até o momento, a Raposa não conheceu a derrota para os gaúchos nesta temporada, com um empate por 1 a 1 no primeiro jogo da decisão no Sul e uma vitória celeste por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro.

No histórico de confrontos entre as equipes, o Cruzeiro leva vantagem sobre o Grêmio. Em 82 jogos, foram 35 vitórias para a Raposa, 25 para o Tricolor e 22 empates. No contexto de mata-mata, a supremacia azul é ainda maior, com cinco vitórias em seis confrontos nessa situação.

Curiosamente, sempre que uma das equipes avançou em confrontos pela Copa do Brasil, sagrou-se campeã do torneio. Isso ocorreu com o Cruzeiro em 1993 e 2017, e com o Grêmio em 2016. Portanto, a partida desta quarta-feira ganha uma importância ainda maior, indo além de uma mera vaga nas quartas de final.

O Cruzeiro chega motivado para o confronto após o empate contra o Flamengo no Rio de Janeiro pelo Brasileirão, além de realizar uma boa campanha na competição. O único desfalque em relação ao time que iniciou o jogo na Arena Grêmio será o volante Ramiro, que rompeu os ligamentos do joelho direito e está fora da temporada.

Por outro lado, o meia Mateus Vital, recuperado de uma lesão na coxa direita, deve retornar à equipe titular após 20 dias. Ainda resta a dúvida sobre quem ocupará o lugar de Ramiro, podendo o técnico Pepa optar por um meio-campo mais ofensivo com a presença de Wallisson ou Filipe Machado, ou ainda escalar Neto Moura ao lado do camisa 23 celeste. No ataque, Gilberto e Henrique Dourado têm revezado, mas o camisa 21 é o titular da posição.

Do lado gremista, um novo Grêmio entrará em campo no Mineirão. A equipe chega embalada após uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Internacional no clássico local. O técnico Renato Gaúcho optou por poupar alguns jogadores no último jogo contra o Athletico Paranaense, e agora contará com o retorno do atacante uruguaio Suárez, autor do gol de empate na primeira partida contra o Cruzeiro. Além dele, Bitello, Carballo, Cristaldo e Gabriel Grando também voltam ao time.

Com a expectativa de um confronto acirrado e repleto de rivalidade, a partida promete grandes emoções para os torcedores das duas equipes. Os fãs que não estiverem presentes no estádio Mineirão poderão acompanhar a transmissão do jogo pelos canais FM O Tempo 91.7 e Prime Vídeo, além da Radio web novidade. A noite de quarta-feira será marcada por mais um capítulo dessa simbiose perfeita entre Cruzeiro, Grêmio e a Copa do Brasil, envolvendo tradição, história e muita rivalidade.

Da redação

Fontem: O Tempo