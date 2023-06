Internacional x América: Coelho pode eliminar Inter, fazer história e ganhar motivação extra na Copa do Brasil

A situação do América nesta temporada é crítica. No entanto, como competem em três frentes, o Coelho tem agora a oportunidade de ganhar uma motivação extra para o resto do ano. Para isso, precisa confirmar sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil no jogo contra o Internacional, às 21h30, no Estádio Beira-Rio. A partida será transmitida pela FM O Tempo 91.7 e Amazon Prime.

No jogo de ida, o América venceu o Internacional, por 2 a 1 — Foto: Mourão Panda/América

O time alviverde (verde e branco) pode garantir sua vaga na próxima fase mesmo com uma derrota por um gol, já que venceu o jogo de ida por 2 a 0 no Estádio Independência. No entanto, o time mineiro está determinado a manter o foco e evitar surpresas em Porto Alegre, pois pretende garantir mais R$ 4,3 milhões em sua conta caso ultrapasse o Colorado.

Diferentemente do seu desempenho no Campeonato Brasileiro, o Alviverde chega na briga pela classificação com um bom desempenho nas eliminatórias. Além de buscar a classificação, o técnico americano acredita que um resultado satisfatório no Beira-Rio pode ser a virada para a equipe finalmente decolar.

"Acredito muito que o América reencontre seu melhor futebol. Temos essa oportunidade na quarta-feira (31 de maio). Por ser uma partida eliminatória, temos que entrar no jogo totalmente concentrados para evitar qualquer tipo de erro, pois as consequências de erros em uma partida como esta são muito maiores do que em jogos normais", analisa Mancini.

Ao referir-se à “recuperação do melhor futebol”, o treinador do Coelho refere-se à má campanha no Brasileiro da Série A, onde a equipa ocupa o penúltimo lugar com oito pontos. Na Copa Sul-Americana, o time mineiro também passa por dificuldades, ocupando apenas a terceira colocação de seu grupo com poucas chances de avançar.

Quanto à partida, Mancini mantém a escalação um mistério. Ainda assim, há uma tendência do treinador colocar os seus principais jogadores como titulares. O meio-campista Benítez, ausente na partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, continuará ausente.

O argentino foi dispensado para a partida contra o Botafogo para fortalecer a musculatura da parte posterior da coxa direita. Ele sentiu um desconforto na coxa durante a partida contra o Defensa y Justicia, na última terça-feira, dia 23 de maio, na semana anterior, pela Copa Sul-Americana.

Por outro lado, o técnico do Internacional, Mano Menezes, enfrentará vários problemas na hora de decidir sua escalação. Alan Patrick, peça chave do time, não poderá jogar por ter sido expulso no jogo de ida contra o Coelho. O suspenso Bustos será outra ausência. Mercado e Maurício (lesionados), além de Rômulo e Gabriel Barros, que atuaram no torneio por outros clubes, também ficarão de fora.

Da redação com O Tempo.