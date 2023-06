O futebol é considerado a disciplina esportiva mais popular no Brasil. Os usuários devem estar cientes das estratégias de esporte bet de futebol - as táticas básicas das esporte bet estão listadas abaixo.

Estratégia de apostas no favorito ou azarão

Uma das estratégias de apostas de futebol mais comuns e simples é apostar em favoritos ou azarões. A ideia é apostar no time que tem melhor nível de jogo e posição na classificação do que o adversário.

É preciso apostar na vitória do favorito. Também é possível apostar em um adversário que será o azarão.

Essa estratégia pode ser aplicada não apenas ao resultado da partida, mas também ao placar da partida, ao número de gols marcados.

Ao usar essa estratégia, lembre-se de que nem sempre o favorito vence. Não gaste mais do que 10% do seu saldo em uma esporte bet.

Preste atenção também na forma atual das equipes, lesões de jogadores importantes, posição atual na classificação.

Aposte no total

Total é o número total de gols marcados pelas equipes na partida. A estratégia de apostas totais implica uma análise do cenário do jogo com base nas estatísticas dos encontros anteriores, forma dos jogadores e tácticas da equipe.

Existem 2 estratégias diferentes para esporte bet em totais.

Apostando em gols recentes

Com base nos resultados recentes das partidas das equipes, você pode tentar adivinhar quantos gols serão necessários para vencer.

Por exemplo, nas últimas 5 partidas uma equipe marcou apenas 3 gols e não sofreu nenhum – isso indica uma tática de jogo mais defensiva. Nesse caso, você pode tentar apostar em um total a mais.

Apostar nos totais da equipe

Apostar nos totais da equipe envolve você avaliar as tendências da temporada e até mesmo a forma atual da equipe. Para cada equipe, você pode determinar se ela será atacada ou defensiva.

Uma equipe com tendência para o ataque marcará, em média, alguns gols a mais do que uma equipe com tendência para a defesa.

Além disso, se você comparar o número de gols marcados e sofridos nos últimos jogos, pode prever a quantidade de gols por partida com certo grau de probabilidade.

Estratégia de apostas com handicap

Uma estratégia de apostas de handicap é quando uma equipe recebe uma pequena vantagem de handicap, tirando os gols iniciais do outro time. O placar da partida é inicialmente desigual para o time mais fraco.

Se, por exemplo, a casa de apostas decidiu que a equipe mais forte deve arrancar com handicap 1, significa que o favorito deve vencer por 2-0 ou 3-1. Se vencer por um gol, é empate. Se o favorito vencer, mas por menos de um gol, o esporte bet é perdido.

Se as equipes mais fortes e mais fracas estiverem empatadas, nenhum handicap é dado. As apostas Handicap podem apresentar resultados bastante rápidos, o que torna esta estratégia de apostas bastante interessante.

Estratégia de apostas de escanteio

Uma estratégia de apostas de escanteio envolve a análise das estatísticas das equipes e a procura das equipes que cobram mais escanteios.

Também é importante saber como as equipes jogam defensivamente e como conseguem controlar a bola para avaliar a probabilidade de escanteios marcados por elas.

Considere também o fato de que escanteios podem ser o resultado de cobranças de lateral mal-feitas. É possível fazer apostas bem sucedidas mesmo nas partidas menos previsíveis.

Apostar no futebol é um tipo de entretenimento de jogo muito emocionante. No entanto, muitos usuários simplesmente não sabem em qual tipo de aposta é melhor se concentrar.

Usar estratégias de apostas em futebol não garante 100% de sucesso, mas seguindo essas táticas, você pode aumentar suas chances de ganhar. Não se esqueça das regras de gestão de banca.