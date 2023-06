Emoção até o fim: América-MG elimina Internacional nos pênaltis e segue vivo na Copa do Brasil

O América-MG garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil em uma emocionante disputa de pênaltis contra o Internacional, no estádio Beira Rio, nesta quarta-feira (31). Após um empate de 3 a 1 no tempo normal, o jogo foi decidido nas penalidades, devido ao placar agregado de 3 a 3 (na partida de ida, o Coelho venceu por 2 a 0). O América converteu todas as suas cobranças, vencendo por 5 a 4. Com a classificação, a equipe mineira receberá um prêmio de R$ 4,3 milhões.

Foto: Divulgação/Internacional

No tempo normal, Nicolás Hernández, Igor Gomes e Pedro Henrique marcaram os gols para o Internacional, enquanto Juninho descontou para o América. A partida foi equilibrada desde o início, com ambas as equipes buscando criar oportunidades. No entanto, o Internacional foi mais efetivo e abriu o placar com dois gols em jogadas de bola parada, aos 19 e 32 minutos, e ampliou para 3 a 0 com um gol de pênalti aos 42 minutos. O América reagiu no segundo tempo e pressionou em busca da virada. Aos 31 minutos, Juninho marcou o gol que empatou o placar agregado em 3 a 3.

Com a vaga assegurada, o América-MG aguarda o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer seu próximo adversário nas quartas de final, que estão marcadas para os dias 5 e 12 de julho.

Da redação com informações do Lance