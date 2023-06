Show no Mineirão leva jogo de Cruzeiro x São Paulo para o Independência

O Cruzeiro divulgou na manhã desta quinta-feira (1) que enfrentará o São Paulo no estádio Independência, no dia 24 de junho, às 21h, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A mudança acontece pela indisponibilidade do Mineirão.

Foto ilustrativa/Reprodução: Arquivo SeteLagoas.com.br

Mais uma vez, o Gigante da Pampulha será palco de um show e a área do gramado será usada para a festa. Um evento gospel será realizado no estádio exatamente no dia do duelo entre mineiros e paulistas.

O Cruzeiro só tem nove datas disponíveis, das 19 necessárias, para mandar seus jogos no Mineirão durante o Campeonato Brasileiro.

Com Itatiaia