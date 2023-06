Aproximadamente 750 atletas já garantiram lugar na Corrida do Democrata que acontece em 9 de julho, na Arena do Jacaré. Além de Sete Lagoas, até o momento, 26 cidades estarão representadas. O evento já recebeu, entre outras, inscrição de corredores das cidades de Contagem, Belo Horizonte, Corinto, Divinópolis, Curvelo, Pompéu e até Natal (RN).

Imagem: Divulgação/Democratas

E pensando em oportunizar um boa noite de descanso para os atletas que vierem de outras cidades para correr, a organização da corrida fechou uma parceria com o grupo Uai Hotéis e Pousadas que vai oferecer descontos exclusivos para quem se hospedar em um dos hotéis do grupo.

Para se beneficiar do desconto exclusivo da corrida é preciso que o corredor informe, no ato da reserva o código promocional. “Além de oferecer conforto aos participantes, queremos incentivar que aproveitem para viver um pouco mais Sete Lagoas. Conheçam nossas belezas, nossos restaurantes, nossa cidade”, reforça o presidente do Grupo Uai Hotéis e Pousadas, Gabriel Oliveira.

A prova vai oferecer quatro categorias para toda família participar. Quem ainda não corre pode se inscrever na caminhada de 3km, os atletas mais bem preparados podem escolher entre os 5km ou 10km da corrida que vai largar no estacionamento inferior e chegar no gramado da Arena.

O evento acontece no hall de entrada do estádio onde será montada uma praça com estandes, barracas, brinquedos para as crianças e um palco onde terá música ao vivo e sorteios de vários brindes. As inscrições seguem abertas pelo site oficial do clube, www.democratajacare.com.br.

E para aqueles que ainda não fizeram suas inscrições, o SeteLagoas.com.br, em parceria com o Democrata, está realizando um sorteio de 3 inscrições para a corrida. Clique na imagem abaixo para descobrir como participar.

Da redação com Comunicação Democratas