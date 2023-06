Prefeitura resgata a implementação de esportes especializados e atua de forma conjunta com equipes de Sete Lagoas

Desde sua última reforma e reinauguração, no final de 2020, quem passa pelo Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino, na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha), quase sempre percebe uma movimentação diferente lá dentro. Entre derrapadas no piso, cantos de torcida e gritos de gol, centenas de atletas treinam e disputam campeonatos no complexo esportivo municipal nas principais modalidades como futsal, handebol, vôlei e basquete.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O projeto que, entre outras ações, permite e regulamenta o uso do espaço é o Programa de Lazer, Esporte e Saúde da Cidade (Plesc), instituído pela Lei Municipal nº 9.340, uma iniciativa da Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer. Trata-se de um abrangente programa de fomento e apoio às escolinhas de esportes e modalidades de alto rendimento. O principal objetivo é garantir aos sete-lagoanos acesso a diferentes práticas corporais desportivas.

Com esta legislação, se tornou prioridade dar publicidade às orientações e diretrizes necessárias à execução do projeto buscando, assim, nortear a iniciativa de entidades que estejam interessadas na formalização de parcerias. A lei e seus anexos estão disponíveis também no portal das leis municipais NO LINK.

O secretário adjunto municipal de Esportes e Lazer, Marcelo Cooperselta, comemorou a consolidação definitiva das atividades de quadra do Ginásio Coberto e ressaltou o entusiasmo dos participantes durante as aulas. “Esses são os melhores projetos com o envolvimento de crianças e adultos, a alegria é contagiante. É muito bom ver o sorriso nos olhos das pessoas. Inclusive, vários amistosos já fazem parte do calendário municipal, com vistas à apresentação e filiação em entidades de competição de alto rendimento”, destacou.

Depois de momentos tensos da pandemia, quando protocolos sanitários restringiram o convívio social e assustaram o esporte mundial, o coordenador de promoções esportivas, Fabrício Fonseca, destacou as iniciativas que têm o propósito de contribuir para a prevenção de doenças físicas e mentais, combater o isolamento social e melhorar a autoestima das pessoas. “Temos aulas de futsal, handebol, vôlei e basquete infantil gratuitas e equipes de rendimento para representar Sete Lagoas nos cenários estadual e nacional”, lembra o coordenador.

As atividades no ginásio Dr. Márcio Paulino já contam com aproximadamente 500 crianças e 300 adultos inscritos pelo projeto Plesc, inclusive com vagas abertas. “As inscrições para novos alunos podem ser feitas diretamente nos horários com os respectivos professores, de acordo com o cronograma que movimenta o ginásio de segunda a sábado em vários horários”, explica Fabrício Fonseca.

Com Prefeitura de Sete Lagoas