Novidades na Arena do Jacaré em breve: Corrida do Democrata, Campeonato de Futebol Amador, Feconex e muito mais!

Na tarde desta sexta-feira (02), o Democrata relizou uma coletiva de imprensa na Arena do Jacaré com a presença do presidente Renato Paiva, gerente da Arena Delson Socó, diretor de futebol João Carlos e assessor de comunicação Marcelo Paiva. Na oportunidade foram apresentados projetos em andamento no estádio e obras que estão sendo realizadas pelo clube de Sete Lagoas.

Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

Renato Paiva, presidente do Democrata, compartilhou informações sobre os planos para a Arena. Segundo ele, há negociações em andamento para sempre trazer novos eventos ao local. Embora ainda não haja um projeto específico para receber shows no gramado, a possibilidade é considerada no futuro especialmente se for viabilizada a instalação de grama sintética. O foco atualmente está na utilização do estacionamento da Arena como espaço para eventos de grande circulação de pessoas.

Renato Paiva ressaltou que a Arena do Jacaré foi concebida originalmente apenas para jogos de futebol, o que limitou suas opções para outros tipos de eventos. No entanto, já existem negociações em andamento, por exemplo, para a realização de um show de samba em outubro.

Uma das obras em andamento no estádio é a construção da rota de fuga em um dos blocos interditados da arquibancada (bloco à esquerda das cabines de rádio). Com essa rota será possível retomar o uso desse bloco, ampliando a capacidade da Arena.

Outro aspecto abordado foi a recente contratação de uma empresa que irá assessorar o clube na manutenção do gramado. Essa empresa é a mesma que cuida do gramado da Arena MRV, a nova casa do Atlético-MG prestes a ser inaugurada para jogos oficiais. Atualmente o gramado da Arena do Jacaré está nivelado e sem falhas, apesar da aparência ressecada em alguns pontos típica do período de estiagem das chuvas.

Abordando a Corrida do Democrata que acontecerá em 09 de julho na Arena, Marcelo Paiva revelou que o evento já conta com 760 inscritos, evidenciando o grande interesse dos setelagoanos e outras 25 cidades que terão representantes. Marcelo informou ainda que os corredores partirão juntos da linha de largada. Para o próximo ano, cogita-se criar um ranking de tempos para formar pelotões.

Sobre o retorno do Campeonato de Futebol Amador de Sete Lagoas, Delson Socó adiantou que o Democrata Sub-20 foi escolhido para representar o clube nesse campeonato. Os jogos serão realizados na Arena do Jacaré com apoio da Secretaria de Esportes e da Liga Eclética de Sete Lagoas. A estrutura profissional do estádio estará à inteira disposição das equipes. Além disso, "Arena Day" será realizado em alguns dias de jogos trazendo atrações musicais da região para se apresentar. O gestor revelou com exclusividade quais serão os jogos da primeira rodada:

17/06/2023 - Sábado

Inhaumense x Montreal - 14:00

Sertanejo x River - 15:45

18/06/2023 - Domingo

Cachoeira x União Alvorada - 08:15

Cristalino x Ideal - 10:00

19/06/2023 - Segunda

Paraopeba x Democrata - 19:15

São Sebastião x Coritiba - 21:00

Os 12 times se dividem em dois grupos de 6, o grupo das equipes setelagoanas e outro com times da região. Os dois melhores classificados em cada grupo jogam as semifinais e os vencedores fazem a final. Delson disse que esse campeonato pode revelar bons atletas para compor o elenco profissional do Democrata em 2024, ano em que o clube jogará o Módulo II do Campeonato Mineiro.

Outro evento prestes a ocorrer na Arena será a Feconex 2023, feira de conexão e negócios de Sete Lagoas. A edição do ano passado foi um enorme sucesso e para esse ano as expectativas são ainda maiores. Já estão confirmados um número maior de expositores, estacionamento ampliado para visitantes e melhorias consideráveis no espaço destinado à alimentação e convivência dentro da feira.

Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

Com o fim do Campeonato Mineiro e o aluguel esporádico da Arena para jogos de times da capital e de outras cidades, um dos desafios do Democrata é continuar gerando receitas. Atualmente a renda fixa mensal do clube é de R$ 7300,00 proveniente do aluguel de uma antena no seu estádio. Porém, todas as iniciativas anunciadas hoje pretendem colocar o clube e a Arena em um portfólio de eventos capaz de atrair recursos financeiros recorrentes.

Nas próprias palavras de Delson Socó, "queremos trazer o povo para perto da gente". Ou seja, a Arena do Jacaré quer se consolidar de vez como um espaço em Sete Lagoas referência nas áreas esportiva, cultural e social.

Reveja a coletiva na íntegra:



Da Redação, Djhessica Monteiro e Vinícius Oliveira