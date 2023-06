Clássico decisivo no Brasileirão: Cruzeiro e Atlético se enfrentam após eliminações na Copa do Brasil

A partida entre Cruzeiro e Atlético acontece neste sábado às 18h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pelo Campeonato Brasileiro. A transmissão exclusiva será feita pela Premiere, além das rádios Itatiaia e Web Novidade.

O ultimo clássico terminou com empate de 1x1 – Foto: Staff Imagens/Cruzeiro

Após uma eliminação, esse tipo de jogo é sempre considerado decisivo, pois revela a reação do time após a derrota. Para Cruzeiro e Atlético, a resposta precisa ser imediata e impactante, pois se trata de um clássico contra o maior rival, fora de casa.

O Atlético foi mais afetado pela derrota do que o Cruzeiro, devido ao favoritismo que tinha. O time perdeu por 2 a 0 para o Corinthians e foi eliminado nos pênaltis. Agora, o clássico contra o Cruzeiro será fundamental para dissipar uma possível crise no clube. Por outro lado, o Cruzeiro estava confiante após enfrentar o Grêmio, mas cometeu um erro defensivo que resultou no gol da eliminação. Mesmo assim, foram aplaudidos pela torcida e chegaram ao clássico com menos pressão.

Cruzeiro e Atlético estão em posições semelhantes na tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético ocupa o quarto lugar, com 14 pontos, um a mais que o Cruzeiro, que está em sexto. Ambas as equipes marcaram 12 gols e sofreram sete. Uma vitória do Atlético poderia levá-lo ao segundo lugar no campeonato, enquanto uma vitória do Cruzeiro tiraria o Atlético do grupo dos quatro primeiros colocados.

No lado do Cruzeiro, a principal dúvida do técnico Pepa para o clássico é em relação ao atacante Bruno Rodrigues. Ele começou no banco contra o Grêmio devido a uma lesão na coxa, mas participou do último treino antes de viajar para Uberlândia e foi escalado para enfrentar o Atlético. Gilberto e Henrique Dourado disputam uma vaga no time titular.

Já no Atlético, Eduardo Coudet terá duas ausências na lista de desfalques. O meia Zaracho e o atacante Pavón receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprirão a suspensão. Sem Zaracho no meio-campo, o treinador pode dar oportunidade a Igor Gomes. No ataque, Eduardo Vargas pode jogar ao lado de Paulinho e Hulk, ou o Galo pode optar por jogar apenas com Paulinho e Hulk.

Da redação com O Tempo.