Atlético-MG vence Cruzeiro em Uberlândia e dorme na vice-liderança do Brasileiro

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 1 a 0 em clássico realizado neste sábado (3), no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Hulk marcou o único gol da partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: Pedro Souza/ Atlético



Depois de um início morno, o Galo conseguiu abrir placar com um golaço de Hulk batendo falta de longe. O Cruzeiro melhorou após o rival abrir o placar, mas parou em boas defesas de Everson nos dois tempos.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 0 x 1 ATLÉTICO-MG



- Data do jogo: 3 de junho de 2023, sábado

- Horário: 18h30 (horário de Brasília)

- Duração: 102 minutos (55 + 53)

- Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

- Público:

- Renda:

- Competição: Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa/Distrito Federal)

- Assistentes: Naílton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/Ceará) e Kleber Lucio Gil (Santa Catarina)

- VAR: Vagner Reway (Fifa/Paraíba)

- Cartões amarelos: Matheus Jussa, Gabriel Mesquita, Wallisson, Neris, Luciano Castán (Cruzeiro), Otávio, Hyoran, Everson, Hulk, Saravia (Atlético-MG)



Gols: Hulk (26/1ºT, 0-1)

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán, Marlon; Matheus Jussa (Filipe Machado, aos 14/2ºT), Wallisson (Daniel Júnior, aos 39/2ºT), Mateus Vital; Wesley (Stênio, aos 26/2ºT), Bruno Rodrigues, Gilberto (Henrique Dourado, aos 14/2ºT). Técnico: Pepa.

Atlético-MG: Éverson, Saravia, Nathan Silva, Jemerson, Rubens; Otávio, Battaglia, Edenílson (Patrick, aos 18/2ºT), Hyoran (Lemos, aos 39/2ºT); Paulinho (Réver, aos 50/2ºT),, Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Cruzeiro x Atlético-MG: gols e lances importantes



Após um início de jogo morno, o Galo colocou a bola na rede aos 23 minutos, porém a arbitragem já havia parado o lance por falta dentro da área. Três minutos depois, o Alvinegro abriu o placar de verdade com um golaço. Cobrando falta quase do meio-campo, Hulk soltou um foguete no canto e Rafael Cabral aceitou.

O Cruzeiro melhorou e Éverson fez uma boa defesa em chute de Matheus Jussa aos 34 minutos. Já nos acréscimos, os dois times tiveram gols anulados por impedimento. Do lado do Galo, Battaglia estava adiantado em falta cobrada por Hyoran que passou por todo mundo. Já pela Raposa, Luciano Castán estava em posição de impedimento após toque de Wallisson.

A Raposa voltou melhor para o segundo tempo, forçando Éverson a fazer duas grandes defesas. Aos 4 minutos em falta batida por Marlon e desviada em Rubens, e aos 15 em cabeçada de Wesley.



Já nos acréscimos, o Cruzeiro levou perigo com uma falta de Marlon que passou por cima do travessão e em um chute de longe de Filipe Machado que acabou em defesa de Éverson.



Déjà vu



Assim como no clássico realizado pelo Campeonato Mineiro deste ano, Hulk marcou de falta. E nas duas vezes, o goleiro do Cruzeiro Rafael Cabral falhou. Se no estadual Rafael não chegou em uma cobrança de falta fechada do camisa 7 do Galo, desta vez ele escolheu não ter barreira em uma falta quase do meio-campo e o atacante fuzilou no canto, com o goleiro caindo devagar e sendo enganado pelo quique da bola. Veja o vídeo:

Golaço de Hulk, batendo falta do meio da rua num tirambaço. pic.twitter.com/wvNHPUCssw — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 4, 2023

Próximos jogos do Cruzeiro



Bahia x Cruzeiro, pelo Brasileirão, em Salvador - 10 de junho (sábado), às 21h (horário de Brasília).

Cruzeiro x Fortaleza, pelo Brasileirão, em Belo Horizonte - 21 de junho (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília).

Próximos jogos do Atlético-MG



Alianza Lima (PER) x Atlético-MG, pela Copa Libertadores, em Lima (Peru) - 6 de junho (terça-feira), às 21h (horário de Brasília).

Atlético-MG x Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, em Belo Horizonte - 10 de junho (sábado), às 18h30 (horário de Brasília).

Da Redação com Superesportes