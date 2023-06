Corrida do Democrata vai promover inclusão com equipe paralímpica, e você pode ajudar

A prática regular de uma atividade física melhora a vida de qualquer cidadão e para as pessoas com deficiência os ganhos são ainda maiores. Aumenta a autonomia para realização das atividades diárias, melhora o humor, reduz a sensação de estresse, os sintomas de ansiedade e de depressão, além de auxiliar na reabilitação. Estes são apenas alguns benefícios.

E também por entender que o esporte salva vidas, a organização da Corrida do Democrata busca “padrinhos” para viabilizar uma participação muito especial no evento: a da Equipe de Atletismo Paralímpica do Huracán, clube que abriu as portas e cede também sua academia para os treinos dos atletas. Esses padrinhos vão viabilizar a inscrição da equipe.

Foto: Democrata FC/Divulgação

Quem lidera a iniciativa e treina os atletas paralímpicos da cidade, é a professora de educação física Ana Leonídia que dedica seus conhecimentos há 30 anos para pessoas com deficiência. “Acredito que o direito das pessoas na prática esportiva tem que acontecer para todos, inclusive para aqueles com deficiência”, conta.

Atualmente a treinadora trabalha com 15 atletas paralímpicas com idades que variam entre 10 e 50 anos e com deficiências diversas. Ela acredita que a participação da equipe na Corrida do Democrata vai estimular outras pessoas com deficiências a saírem do sedentarismo, para começar uma nova vida.

“Será muito positiva essa participação dos atletas aqui em Sete Lagoas, talvez pela primeira vez. Isso vai incentivar e servir de motivação para muitos outros a procurarem uma prática esportiva para verem que é possível”, imagina.

Empresários ou pessoas interessadas em apadrinhar a participação dessa equipe na corrida, e também de outros atletas paralímpicos, podem entrar em contato com a organização. Os canais são o telefone 3153-0802 ou pelo e-mail contato@democratajacare.com.br.

Da Redação com Democrata FC