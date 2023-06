Copa do Brasil: confira os confrontos das quartas de final do campeonato

Um sorteio realizado no início da tarde desta terça-feira (6), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Todas as oito equipes estavam no mesmo pote e não havia impedimento para nenhum tipo de confronto.

Foto: Reprodução/Superesportes

Único mineiro ainda vivo na competição nacional, o América enfrenta o Corinthians na próxima fase do torneio. Os quatro times que conseguirem avançar às semifinais, garantem uma premiação de R$ 9 milhões.

Outro confronto que chama a atenção nas quartas de final da Copa do Brasil é clássico entre Palmeiras e São Paulo. Com a eliminação do Cruzeiro, o Grêmio é o maior campeão que ainda está na disputa pela taça e tem a chance de chegar ao sexto título, marca que só o clube celeste tem no país.

Os jogos das quartas de final serão disputados nas semanas dos dias 5 (ida) e 12 (volta) de julho. O sorteio da ordem dos mandos será realizado ainda nesta terça-feira.

Veja todos os confrontos da Copa do Brasil:

América x Corinthians

Palmeiras x São Paulo

Grêmio x Bahia

Flamengo x Athletico-PR

Premiações da Copa do Brasil

1ª fase: R$ 1,4 milhão (Grupo 1), R$ 1,25 milhão (Grupo 2) e R$ 750 mil (Grupo 3).

2ª fase: R$ 1,7 milhão (Grupo 1), R$ 1,4 milhão (Grupo 2) e R$ 900 mil (Grupo 3).

3ª fase: R$ 2,1 milhões.

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões.

Quartas de final: R$ 4,3 milhões.

Semifinal: R$ 9 milhões.

Vice-campeão: R$ 30 milhões.

Campeão: R$ 70 milhões.

Com Itatiaia