América busca vitória contra Millonarios para manter esperanças na Sul-Americana

Nesta terça-feira (6), o América entra em campo com um clima de otimismo e inovações renovadas. O desafio da vez é enfrentar o Millonarios, às 21h, no Estádio Independência, pela Copa Sul-Americana. Para o Coelho, somente a vitória importa, buscando chegar à última rodada da competição com chances matemáticas de avançar no Grupo F. O jogo será transmitido pela Paramount+.

Foto: Mourão Panda/América-MG

Mesmo que vença os dois confrontos restantes, o América não conseguirá se classificar diretamente para as oitavas de final. Caso conquiste a segunda posição, o clube mineiro precisará enfrentar as equipes que terminaram em terceiro lugar em outros grupos da Libertadores, numa espécie de repescagem.

Além disso, o alviverde terá que torcer para que seus adversários tropeçam nos jogos restantes. Existem dois cenários possíveis: o primeiro é o Defensa y Justicia somar apenas mais um ponto, e a segunda possibilidade é o time colombiano perder todas as partidas. Neste último caso, a situação será mais desafiadora, já que o América terá que superar uma diferença de sete gols de equilíbrio.

Para o confronto, o técnico Vagner Mancini recebeu reforços importantes. O meia Benítez e o zagueiro Éder foram liberados pelo departamento médico e treinaram com o grupo no domingo (4) e nesta segunda-feira (5), esperando à disposição do treinador.

Benítez havia sentido um desconforto muscular na parte posterior da coxa direita após a partida contra o Defensa y Justicia, pela própria Sul-Americana, no dia 23 de maio. Desde então, ele ficou fora dos jogos contra Botafogo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Internacional, pela Copa do Brasil.

Já Éder sofreu uma lesão muscular na coxa direita após o duelo contra o Fortaleza. Por esse motivo, o jogador ficou fora dos últimos quatro jogos para se recuperar completamente. Apesar disso, Mancini afirmou que ainda pode optar por não utilizar o zagueiro neste confronto.

Além desses dois retornos, o técnico contará também com o meia Martínez, o zagueiro Iago Maidana e os atacantes Everaldo e Rodrigo Varanda, que estavam ausentes na partida contra o Corinthians. Martínez se recuperou de uma pancada no tornozelo esquerdo, enquanto Varanda cumpriu a suspensão e Everaldo ficou de fora devido a questões contratuais.

Por outro lado, o lateral-direito Marcinho não poderá atuar, pois não está inscrito na competição internacional. Mais uma vez, Vagner Mancini deve improvisar o meia Mateus Henrique na posição. O jogador desempenhou bem o papel de Marcinho quando este estava suspenso no Campeonato Brasileiro.

No lado dos Millonarios, a equipe terá dois desfalques para a partida. O atacante Uribe está fora devido a uma torção no tornozelo direito, e o meia Mackalister não poderá jogar devido a um desconforto.

Da redação com O Tempo.