Prefeitura de Sete Lagoas entrega uniformes do Campeonato de Capoeira Vem Jogar Mais Eu

Tudo pronto para que Sete Lagoas possa sediar, pela segunda vez, o Campeonato Estadual de Capoeira "Vem Jogar Mais Eu" - evento desportivo sem fins lucrativos, que conta com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. Na tarde desta segunda-feira, 5 de junho, o Mestre Gato Preto, integrante da comissão organizadora do evento, recebeu das mãos do secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer, Marcelo Cooperseltta, os uniformes personalizados da competição.

Secretário adjunto de Esportes e Lazer, Marcelo da Cooperseltta, entregou uniformes ao Mestre Gato Preto

O objetivo do evento é propiciar o intercâmbio desportivo e cultural de seus participantes usando para isso uma competição sadia como é a capoeira. "Dia 18 de junho, domingo, no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino, na Praça da Feirinha, durante todo o dia, mais de 500 pessoas envolvidas e 150 atletas participantes. Vai ser muito bacana e com total apoio da Prefeitura, por meio da nossa Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer. Esperamos vocês", convida Marcelo Cooperseltta.

Mestre Gato Preto reforça que o evento é voltado a todas as idades e deve receber atletas de pelo menos 15 cidades. "A intenção é o aprendizado da técnica da capoeira nessa visão da atividade como luta, além de enfatizar os treinos intensificados. Teremos crianças a partir dos seis anos de idade até adulto, de todas as faixas etárias, vindo de cidades como Divinópolis, Sete Lagoas, Pará de Minas, Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, Maravilhas, entre outras. Nosso muito obrigado à Prefeitura e à Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer por esse apoio", reforça.

As categorias de competição são:

• Categoria infanto-juvenil (idades completas até a data da inscrição).

a) VIOLA - 4 até 7 anos.

b) MÉDIO – 8 até 10 anos.

c) GUNGA meninas- 11 até 14 anos.

d) GUNGA meninos - 11 até 14 anos.

• Categoria adulto (acima de 15 anos) masculino:

a) VIOLA - 1ª até 3ª cordas.

b) MÉDIO - 4ª até 6ª cordas.

c) GUNGA - Graduado até instrutor.

• Categoria adulto (acima de 15 anos) feminina:

a) VIOLA - 1ª até 3ª cordas.

b) MÉDIO - 4ª até 6ª cordas.

c) GUNGA - Graduada até instrutora.

O corpo de jurados é formado por Mestres(as), Contramestres(as) e professores(as) de grupos de capoeira de várias cidades de Minas Gerais, como Curvelo, Pedro Leopoldo, Inimutaba, Diamantina, Belo Horizonte, Divinópolis, Nova Serrana, entre outras cidades. A comissão organizadora é formada por Mestre Paulinho Godoy (Grupo CIA da Capoeira), Contramestre Kong (Grupo Camangula), Mestrando Chu (Grupo Oficina da Capoeira), Mestrando Gato Preto (Grupo Oficina da Capoeira) e Professor Vareta (Grupo Associação Cultural Companhia Pernas pro Ar). A produção executiva é de Coruja (Grupo Companhia Pernas pro Ar).

Prova do sucesso do evento é que as inscrições foram encerradas bem antes do prazo final, com 110 inscritos, garantindo a lotação máxima da competição. O regulamento pode ser acessado aqui.

Mais informações aqui ou no whatsapp (31) 99698-26269.